РСУ продлила отбор кандидатов в Конкурсную комиссию для проведения конкурса на должности члена ВККС

Документы РСУ будет принимать до 00:00 25 сентября.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет судей 21 июля принял решение №30, которым продлил срок участия в конкурсе по отбору кандидатур на должности членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, объявленного во исполнение решения Высшего совета правосудия №1543/0/15-25 от 22.07.2025 года, до 25 сентября (включительно).

В РСУ напомнили, что 22 июля 2025 года решением Высшего совета правосудия №1543/0/15-25 объявлено о начале проведения конкурса на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии по назначению членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (далее — ВККСУ).

25 июля 2025 года в Совет судей Украины поступило письмо от ВСП №15471/0/9-25 от 25 июля 2025 года с просьбой, в пределах сроков, установленных Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», предоставить ВСП кандидатуры в состав Конкурсной комиссии.

В соответствии с частью второй, третьей статьи 95¹ Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» установлено, что ВСП назначает членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККСУ из числа лиц, предложенных субъектами формирования Конкурсной комиссии, в течение пяти дней со дня получения предложений субъектов формирования.

Так, во исполнение решения Высшего совета правосудия от 22 июля 2025 года №1543/0/15-25, 29 июля 2025 года на своем официальном веб-сайте РСУ, как субъектом формирования Конкурсной комиссии, объявлено о начале конкурсного отбора на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии по своей квоте и установлено, что для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность члена Конкурсной комиссии лицо, изъявившее намерение стать членом Конкурсной комиссии по назначению членов ВККСУ, должно было подать соответствующий перечень документов в РСУ в срок с 30 июля по 15 августа 2025 года.

В соответствии с пунктами 2–3 решения РСУ от 22 августа 2025 года №37 срок участия в конкурсе по отбору кандидатур на должности членов Конкурсной комиссии по назначению членов ВККСУ был продлен до 11 сентября 2025 года (включительно), а на официальном веб-сайте РСУ размещено соответствующее объявление о продлении срока участия в указанном конкурсе.

По результатам конкурса РСУ приняла решение от 03.10.2025 №42 и предложила ВСП назначить на должность члена Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена ВККСУ по квоте РСУ следующих кандидатов:

ГРИГОРОВА Андрея Николаевича — судью Второго апелляционного административного суда в отставке;

КОТКОВА Александра Васильевича — судью Хозяйственного суда города Киева;

ПЕТРОВА Владимира Степановича — судью (председателя суда) Хозяйственного суда Одесской области.

Однако по состоянию на сегодняшний день Конкурсная комиссия по назначению членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины так и не сформирована. Решением РСУ от 05 июня 2026 года №19 было констатировано критическое состояние кадрового обеспечения судебной власти. Согласно утвержденным ВСП Нормативам кадрового обеспечения судов, нормативная потребность в количестве судей местных и апелляционных судов на 2026 год составляет 11 539 должностей, тогда как фактически правосудие осуществляют лишь 4215 судей. Дефицит судейских кадров достигает более 63%, что создает чрезмерную нагрузку на действующих судей и угрожает конституционному праву граждан на доступ к правосудию.

С целью обеспечения непрерывности и стабильности процедур отбора кандидатов на судейские должности РСУ обратилась в ВСП с предложением рассмотреть вопрос о начале отбора кандидатов в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку полномочия действующего состава ВККС истекают в 2027 году.

В письме-ответе от 22.06.2026 №12191/0/9-26 ВСП указал, что состав Конкурсной комиссии не сформирован, а конкурс, объявленный решением ВСП от 22 июля 2025 года №1543/0/15-25, в настоящее время продолжается.

Учитывая такую позицию ВСП как органа, к компетенции которого относится назначение членов Конкурсной комиссии на занятие должности члена ВККСУ, а также то, что согласно части 5 статьи 95¹ Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» каждый субъект формирования Конкурсной комиссии предлагает на рассмотрение Высшего совета правосудия не менее двух кандидатов на одну вакантную должность и поскольку квота Совета судей Украины в составе Конкурсной комиссии составляет три человека из числа судей или судей в отставке, РСУ обязана предложить ВСП не менее шести кандидатов.

Решением РСУ от 03 октября 2025 года №42 были предложены лишь три кандидатуры, что фактически лишает ВСП возможности реализовать свою функцию по назначению членов Конкурсной комиссии на конкурсной основе.

Учитывая, что вопрос кадрового дефицита является критическим для обеспечения функционирования судебной власти, в 2027 году истекают сроки полномочий действующих членов ВККС Украины, по состоянию на сегодняшний день Конкурсная комиссия не сформирована, соответствующий конкурс продолжается, а промедление с формированием нового состава ВККСУ может привести к полной остановке процессов заполнения вакансий в судах, углублению кадрового голода и, соответственно, системному коллапсу судебной ветви власти, заслушав и обсудив информацию Председателя Совета судей Украины Салихова В.В. о необходимости решения вопроса о продлении отбора кандидатов в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в соответствии с частью восьмой статей 95¹, 133 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и Положением о Совете судей Украины, утвержденным решением XX очередного съезда судей Украины от 11 марта 2026 года, Совет судей Украины решил:

1) Информацию Председателя Совета судей Украины Салихова В.В. о необходимости решения вопроса о продлении отбора кандидатов в состав Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины принять к сведению.

2) Продлить срок участия в конкурсе по отбору кандидатур на должности членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, объявленного во исполнение решения Высшего совета правосудия №1543/0/15-25 от 22.07.2025 года, до 25 сентября 2026 года (включительно).

Установить, что документы подаются в Совет судей Украины в установленный срок по адресу: г. Киев, ул. Липская, 18/5, в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (в пятницу — до 15:45); одновременно сканированные копии в формате PDF направляются на e-mail: [email protected] до 24:00 25 сентября 2026 года (включительно).

В соответствии с Методикой оценки соответствия кандидата на должность члена Конкурсной комиссии, утвержденной решением Высшего совета правосудия от 22.07.2025 №1542/0/15-25, и условиями конкурса, объявленного решением ВСП от 22.07.2025 №1543/0/15-25 «О начале проведения конкурса на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии», кандидаты, претендующие на назначение на должность члена Конкурсной комиссии, должны подать в Совет судей Украины следующие документы:

Автобиографию кандидата на должность члена Конкурсной комиссии. Анкету кандидата на должность члена Конкурсной комиссии. Копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Копии всех заполненных страниц паспорта гражданина Украины. Копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученном в Украине, и/или копию документа о высшем юридическом образовании, полученном за рубежом, вместе с копией документа, подтверждающего его признание в Украине. Копии документов, подтверждающих стаж профессиональной деятельности в сфере права. Документами, подтверждающими стаж профессиональной деятельности в сфере права, могут быть трудовая книжка, послужной список, должностная инструкция или другие документы, подтверждающие соответствующую деятельность лица. Пакет документов должен содержать копии всех заполненных страниц таких документов. Согласие на сбор, хранение, обработку и использование информации о кандидате. Рекомендации, характеризующие кандидата на должность члена Конкурсной комиссии и свидетельствующие о его соответствии требованиям статьи 95¹ Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» (при наличии). Мотивационное письмо кандидата на должность члена Конкурсной комиссии. Копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, охватывающей период года, предшествующего году подачи документов, и ссылку на соответствующую страницу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (при наличии).

3) Разместить на веб-сайте Совета судей Украины объявление о продлении конкурсного отбора на занятие вакантных должностей членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по квоте Совета судей Украины.

4) Сообщить Высшему совету правосудия о продлении Советом судей Украины срока участия в конкурсе по отбору кандидатур на должности членов Конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.