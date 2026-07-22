РСУ продовжила добір кандидатів до Конкурсної комісії для проведення конкурсу на посади члена ВККС

Документи РСУ прийматиме до 00:00 25 вересня.

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Рада суддів 21 липня прийняла рішення №30, яким продовжила строк для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посади членів Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оголошеного на виконання рішення Вищої ради правосуддя №1543/0/15-25 від 22.07.2025 року, до 25 вересня (включно).

У РСУ нагадали, що 22 липня 2025 року рішенням Вищої ради правосуддя № 1543/0/15-25 оголошено про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі — ВККСУ).

25 липня 2025 року до Ради суддів України надійшов лист від ВРП №15471/0/9-25 від 25 липня 2025 року з проханням, в межах строків, установлених Законом України "Про судоустрій і статус суддів», надати ВРП кандидатури до складу Конкурсної комісії.

Відповідно до частини другої, третьої статті 951 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що ВРП призначає членів Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ з числа осіб, запропонованих суб’єктами формування Конкурсної комісії, протягом п’яти днів з дня одержання пропозицій суб’єктів формування.

Так, на виконання рішення Вищої ради правосуддя від 22 липня 2025 року №1543/0/15-25, 29 липня 2025 року на своєму офіційному вебсайті РСУ, як суб’єктом формування Конкурсної комісії, оголошено про початок конкурсного відбору на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії за своєю квотою та встановлено, що для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посаду члена Конкурсної комісії особа, яка виявила намір стати членом Конкурсної комісії щодо призначення членів ВККСУ, мала подати відповідний перелік документів до РСУ у строк з 30 липня по 15 серпня 2025 року.

Відповідно до пунктів 2-3 рішення РСУ від 22 серпня 2025 року № 37 строк для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посади членів Конкурсної комісії щодо призначення членів ВККСУ було продовжено до 11 вересня 2025 року (включно) та розміщено відповідне оголошення на офіційному вебсайті РСУ про продовження строку для участі у зазначеному конкурсі.

За результатами конкурсу РСУ прийнято рішення від 03.10.2025 № 42 та запропоновано ВРП призначити на посаду члена Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ за квотою РСУ наступних кандидатів:

ГРИГОРОВА Андрія Миколайовича — суддю Другого апеляційного адміністративного суду у відставці;

КОТКОВА Олександра Васильовича — суддю Господарського суду міста Києва;

ПЕТРОВА Володимира Степановича — суддю (голову суду) Господарського суду Одеської області.

Проте станом на сьогодні Конкурсна комісія щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України так і не сформована. Рішенням РСУ від 05 червня 2026 року № 19 було констатовано критичний стан кадрового забезпечення судової влади. Відповідно до затверджених ВРП Нормативів кадрового забезпечення судів, нормативна потреба у кількості суддів місцевих та апеляційних судів на 2026 рік становить 11 539 посад, тоді як реальне правосуддя здійснюють лише 4215 суддів. Дефіцит суддівських кадрів сягає понад 63%, що створює надмірне навантаження на діючих суддів та загрожує конституційному праву громадян на доступ до правосуддя.

З метою забезпечення безперервності та стабільності процедур добору кандидатів на суддівські посади, РСУ звернулася до ВРП з пропозицією розглянути питання щодо початку добору кандидатів до складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки повноваження чинного складу ВККС спливають у 2027 році.

У листі-відповіді від 22.06.2026 № 12191/0/9-26 ВРП зазначила , що склад Конкурсної комісії не сформовано, а конкурс, оголошений рішенням ВРП від 22 липня 2025 року № 1543/0/15-25, наразі триває.

Враховуючи таку позицію ВРП як органу до компетенції якого належить призначення членів Конкурсної комісії на зайняття посади члена ВККСУ, а також те, що за приписами ч. 5 статті 95¹ Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожен суб’єкт формування Конкурсної комісії пропонує на розгляд Вищої ради правосуддя не менше двох кандидатів на одну вакантну посаду та оскільки квота Ради суддів України у складі Конкурсної комісії становить три особи з числа суддів або суддів у відставці, РСУ зобов’язана запропонувати ВРП не менше шести кандидатів.

Рішенням РСУ від 03 жовтня 2025 року № 42 було запропоновано лише три кандидатури, що фактично позбавляє ВРП можливості реалізувати її функцію щодо призначення членів Конкурсної комісії на конкурсних засадах.

Враховуючи те, що питання кадрового дефіциту є критичним для забезпечення функціонування судової влади, у 2027 році спливають строки повноважень чинних членів ВККС України, станом на сьогодні Конкурсна комісія не сформована, відповідний конкурс триває, а зволікання з формуванням нового складу ВККСУ може призвести до повного зупинення процесів заповнення вакансій у судах, поглиблення кадрового голоду та, відповідно, системного колапсу судової гілки влади, заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України Саліхова В.В. про необхідність вирішення питання щодо продовження добору кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідно до частини восьмої статей 95¹, 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням XХ чергового з’їзду суддів України від 11 березня 2026 року, Рада суддів України вирішила:

Інформацію Голови Ради суддів України Саліхова В.В. про необхідність вирішення питання щодо продовження добору кандидатів до складу Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України узяти до відома. Продовжити строк для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посади членів Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оголошеного на виконання рішення Вищої ради правосуддя №1543/0/15-25 від 22.07.2025 року, до 25 вересня 2026 року (включно).

Встановити, що документи подаються до Ради суддів України у встановлений строк за адресою: м. Київ, вул. Липська, 18/5, у робочі дні з 09:00 до 17:00 (у п’ятницю – до 15:45); одночасно скановані копії у форматі PDF надсилаються на e-mail: [email protected] до 24:00 25 вересня 2026 року (включно).

Відповідно до Методики оцінювання відповідності кандидата на посаду члена Конкурсної комісії, затвердженої рішенням Вищої ради правосуддя від 22.07.2025 № 1542/0/15-25, та умов конкурсу, оголошеного рішенням ВРП від 22.07.2025 № 1543/0/15-25 «Про початок проведення конкурсу на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії», кандидати,які претендуватимуть на призначення на посаду члена Конкурсної комісії мають подати до Ради суддів України наступні документи:

1) Автобіографія кандидата на посаду члена Конкурсної комісії.

2) Анкета кандидата на посаду члена Конкурсної комісії.

3) Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4) Копії всіх заповнених сторінок паспорта громадянина України.

5) Копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копія документа про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копією документа, що підтверджує її визнання в Україні.

6) Копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права. Документами, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, можуть бути трудова книжка, послужний список, посадова інструкція або інші документи щодо відповідної діяльності особи. Пакет документів має містити копії всіх заповнених сторінок таких документів.

7) Згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата.

8) Рекомендації, що характеризують кандидата на посаду члена Конкурсної комісії та свідчать про його відповідність вимогам статті 951 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (за наявності).

9) Мотиваційний лист кандидата на посаду члена Конкурсної комісії.

10) Копія декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка охоплює період року, що передує року подання документів, та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за наявності).

Розмістити на веб-сайті Ради суддів України оголошення про продовження конкурсного відбору на зайняття вакантних посад членів Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за квотою Ради суддів України. Повідомити Вищу раду правосуддя про продовження Радою суддів України строку для участі у конкурсі з відбору кандидатур на посади членів Конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

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