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Банкрутство, приватизація, корпоративні та земельні спори: Верховний Суд опублікував огляд практики за червень 2026 року

14:01, 22 липня 2026 182
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду, до якого увійшли ключові правові висновки щодо банкрутства, приватизації, корпоративних, земельних спорів, а також спорів у сфері конкурентного законодавства та договірних правовідносин.
Банкрутство, приватизація, корпоративні та земельні спори: Верховний Суд опублікував огляд практики за червень 2026 року
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики КГС ВС за червень 2026 року, у якому висвітлено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції, а саме: 

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- У постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

  • юрисдикції спору з фізичною особою – поручителем після залишення без розгляду вимог до основного боржника у зв’язку з його банкрутством;
  • недопустимості одночасного стягнення двох пеней за одне триваюче порушення при продажу майна на аукціоні в процедурі банкрутства;
  • визначення територіальної підсудності справи про банкрутство у разі скасування незаконних реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження боржника;
  • відмови у відкритті провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи у зв’язку з недоведеністю підстав неплатоспроможності та поданням доказів іноземною мовою без нотаріального перекладу.

- У постанові у справі, пов’язаній з антимонопольним та конкурентним законодавством, сформульовано висновок стосовно початку перебігу строку на оскарження рішення АМК України в разі його неотримання адресатом.

- У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

  • критерії визначення кількох правочинів як одного значного правочину;
  • пріоритет Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» над положеннями статуту ПрАТ;
  • особу, на яку покладено обов’язок привести структуру власності суб’єкта у сфері медіа у відповідність до вимог Закону України «Про медіа»;
  • недопустимість забезпечення позову про визнання недійсним рішення про внесення нерухомого майна до статутного капіталу товариства та витребування спільного сумісного майна подружжя із чужого незаконного володіння шляхом зупинення дії рішень про примусове відчуження майна під час дії воєнного стану.

- У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки стосовно:

  • недостовірності інформації про об’єкт оренди державного майна та наслідків визнання договору оренди недійсним;
  • правових наслідків відмови суміжного землекористувача від підписання акта погодження меж земельної ділянки;
  • наслідків укладення договору оренди пам’ятки культурної спадщини без погодження органу охорони культурної спадщини.

- У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, наведено правові висновки щодо:

  • вирішення переддоговірного спору про укладення обов’язкового договору та визначення його істотних умов судом;
  • наслідків несвоєчасного надання сертифіката Торгово-промислової палати України для підтвердження форс-мажорних обставин.

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суд Верховний Суд ВС Госпсуд судова практика КГС ВС

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