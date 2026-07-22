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У Києві стартувало тестування 5G: де вже працює нова мережа та як підключитися

12:31, 22 липня 2026 155
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Київ став четвертим містом України, де стартувало тестування мережі 5G.
У Києві стартувало тестування 5G: де вже працює нова мережа та як підключитися
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У столиці стартувало тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G). Київ став четвертим українським містом, де запустили пілотну мережу нового стандарту зв’язку. Про це повідомили у Мінцифри. 

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Зазначається, що раніше технологію вже випробували у Львові, Харкові та Бородянці. Загалом можливістю скористатися мережею 5G під час тестування вже скористалися майже 1,5 млн абонентів.

Наразі доступ до 5G забезпечено в центральній частині Києва та на окремих локаціях мобільних операторів. Повномасштабне впровадження мережі п’ятого покоління по всій Україні планують після завершення воєнного стану.

У Мінцифри зазначають, що під час попередніх пілотних проєктів мобільні оператори отримали практичний досвід розгортання мереж у різних умовах — від історичних центрів міст і залізничних вокзалів до прифронтових територій та невеликих громад. Наступним містом, де планують провести тестування 5G, має стати Одеса.

Де у Києві працює 5G

На цьому етапі 5G працює лише на окремих ділянках Києва. Покриття охоплює центральну частину столиці — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі, а також низку тестових майданчиків, які використовують мобільні оператори.

Для підключення не потрібно змінювати SIM-картку. Достатньо:

  • мати смартфон із підтримкою 5G;
  • перебувати в зоні покриття;
  • увімкнути 5G у налаштуваннях пристрою.

Якщо телефон працює в режимі енергозбереження, доступ до 5G може бути обмежений.

Яка швидкість нового зв’язку

У Мінцифри кажуть, що під час тестування мережі 5G в Україні вже зафіксовано високі показники швидкості передачі даних. У середньому користувачі отримують близько 500 Мбіт/с, а в окремих випадках швидкість перевищує 1 Гбіт/с.

Зазначається, що такі результати підтверджують ефективність роботи технології та її суттєву перевагу над мережами четвертого покоління.

Крім вищої швидкості, 5G забезпечує меншу затримку сигналу, що покращує роботу онлайн-сервісів у режимі реального часу.

Чому мережу запускають поступово

Як повідомляється у відомстві, такий підхід дозволяє оцінити роботу мережі під навантаженням, перевірити обладнання та вдосконалити інфраструктуру.

Зазначається, що досвід Харкова показав ефективність такого формату: за кілька місяців кількість базових станцій 5G у місті зросла у 2,5 раза, а зона покриття суттєво розширилася.

Після запуску у столиці пілотну мережу планують розширити на Одесу. Загалом в Україні вже працює понад 300 базових станцій 5G, зазначили у Мінцифри. 

Тестування проводять у різних умовах:

  • у невеликих громадах і великих містах;
  • у районах із різною щільністю забудови;
  • у місцях із різним рівнем навантаження на мережу.

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