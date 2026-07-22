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В Киеве стартовало тестирование 5G: где уже работает новая сеть и как подключиться

12:31, 22 июля 2026 156
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Киев стал четвертым городом Украины, где стартовало тестирование сети 5G.
В Киеве стартовало тестирование 5G: где уже работает новая сеть и как подключиться
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В столице стартовало тестирование мобильной связи пятого поколения (5G). Киев стал четвертым украинским городом, где запустили пилотную сеть нового стандарта связи. Об этом сообщили в Минцифры.

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Отмечается, что ранее технологию уже испытали во Львове, Харькове и Бородянке. В общей сложности возможностью воспользоваться сетью 5G во время тестирования уже воспользовались почти 1,5 млн абонентов.

В настоящее время доступ к 5G обеспечен в центральной части Киева и на отдельных локациях мобильных операторов. Полномасштабное внедрение сети пятого поколения по всей Украине планируется после завершения военного положения.

В Минцифры отмечают, что в ходе предыдущих пилотных проектов мобильные операторы получили практический опыт развертывания сетей в различных условиях — от исторических центров городов и железнодорожных вокзалов до прифронтовых территорий и небольших общин. Следующим городом, где планируют провести тестирование 5G, должна стать Одесса.

Где в Киеве работает 5G

На данном этапе 5G работает только на отдельных участках Киева. Покрытие охватывает центральную часть столицы — от Майдана Независимости до Бессарабской площади, а также ряд тестовых площадок, которые используют мобильные операторы.

Для подключения не нужно менять SIM-карту. Достаточно:

  • иметь смартфон с поддержкой 5G;
  • находиться в зоне покрытия;
  • включить 5G в настройках устройства.

Если телефон работает в режиме энергосбережения, доступ к 5G может быть ограничен.

Какая скорость новой связи

В Минцифры сообщают, что во время тестирования сети 5G в Украине уже зафиксированы высокие показатели скорости передачи данных. В среднем пользователи получают около 500 Мбит/с, а в отдельных случаях скорость превышает 1 Гбит/с.

Отмечается, что такие результаты подтверждают эффективность работы технологии и ее существенное преимущество перед сетями четвертого поколения.

Помимо более высокой скорости, 5G обеспечивает меньшую задержку сигнала, что улучшает работу онлайн-сервисов в режиме реального времени.

Почему сеть запускают постепенно

Как сообщили в ведомстве, такой подход позволяет оценить работу сети под нагрузкой, проверить оборудование и усовершенствовать инфраструктуру.

Отмечается, что опыт Харькова показал эффективность такого формата: за несколько месяцев количество базовых станций 5G в городе увеличилось в 2,5 раза, а зона покрытия существенно расширилась.

После запуска в столице пилотную сеть планируют расширить на Одессу. Всего в Украине уже работает более 300 базовых станций 5G, отметили в Минцифры.

Тестирование проводится в различных условиях:

  • в небольших общинах и крупных городах;
  • в районах с различной плотностью застройки;
  • в местах с разным уровнем нагрузки на сеть.

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