Какие требования Еврокомиссии не вошли в закон о новых правилах деклараций судей

Одной из рекомендаций Еврокомиссии было введение возможности подачи анонимных жалоб на судей.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Недавно вступил в силу Закон № 4905-IX об усовершенствовании деклараций добропорядочности судьи и деклараций семейных связей судьи. Документ стал одним из шагов в рамках выполнения обязательств Украины по программе Ukraine Facility.

В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики рассказали, что во время подготовки законопроекта проходили длительные консультации с экспертами Европейской комиссии. Европейская сторона предоставила ряд рекомендаций, часть из которых украинские законодатели учли, а по отдельным предложениям продолжались дополнительные обсуждения.

Одной из рекомендаций Еврокомиссии было введение возможности подачи анонимных жалоб на судей.

В Комитете объяснили, что этот вопрос требовал поиска баланса между усилением контроля за судебной властью и возможностями органов, осуществляющих проверку судей.

«Проверкой таких обращений занимается ВККС — орган, который непосредственно отвечает за отбор судей. Сегодня перед Комиссией стоит чрезвычайно сложная задача — отобрать почти 2,5 тысячи судей. При наличии примерно 4,5 тысячи действующих судей необходимо назначить еще около 2,5 тысячи», — отметили в парламентском комитете.

Таким образом, указали в Комитете, важно было сохранить баланс: с одной стороны — не снизить уровень подотчетности судебной власти и сохранить эффективные инструменты контроля, а с другой — не поставить под угрозу способность ВККС выполнять свою главную задачу — заполнять вакансии судей.

В Верховной Раде подчеркнули, что потенциальная угроза заключается в большом количестве жалоб, которые далеко не всегда являются обоснованными.

В качестве примера в Комитете привели работу Высшего совета правосудия. Ежегодно в ВСП поступает около 10 тысяч жалоб, однако более 90% из них не принимаются к рассмотрению из-за несоответствия требованиям или необоснованности. В то же время каждое обращение требует обработки и использования ресурсов аппарата органа.

После консультаций с европейскими экспертами удалось найти компромиссное решение.

Украинская модель контроля за судьями является уникальной

В Комитете также отметили, что при подготовке закона изучался опыт других государств.

По словам представителей Комитета, в разных странах существуют отдельные механизмы подотчетности судебной власти, однако украинская модель имеет собственную специфику.

«Различные элементы подотчетности судебной ветви власти существуют во многих странах. Они реализованы по-разному. Однако именно такого механизма, как в Украине, в других европейских странах нет», — отметили в Верховной Раде.

Новый закон предусматривает оптимизацию деклараций судей: вместо двух отдельных документов — декларации добропорядочности и декларации семейных связей — вводится объединенный формат с обновленным содержанием.

В частности, Законом предусмотрены новые утверждения относительно признания территориальной целостности Украины, распространения государственного суверенитета Украины на всю ее территорию, а также недопустимости сотрудничества с государством-агрессором.

Как указывала «Судебно-юридическая газета», отчетность будет заполняться в электронной форме на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) ежегодно до 1 мая.

Она будет состоять из четкого перечня утверждений, где необходимо выбрать «подтверждаю» или «не подтверждаю», и подробных сведений о родственниках.

ВККС получает полномочия проводить проверку на основании информации от любого лица, которая обоснованно свидетельствует о недостоверности данных.

Проверка может быть начата не позднее трех лет со дня подачи декларации.

Если информация о недостоверности подтверждается, материалы передаются в орган дисциплинарного производства (ВСП).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.