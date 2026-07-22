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Новым начальником Генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк — Владимир Зеленский

12:46, 22 июля 2026 157
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Президент Владимир Зеленский сообщил о смене руководства Генерального штаба ВСУ.
Новым начальником Генштаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк — Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время будет официально оформлено решение о смене руководства Вооруженных сил Украины. По его словам, соответствующие указы уже готовятся, а новым начальником Генерального штаба ВСУ станет генерал-майор Игорь Скибюк.

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По словам главы государства, решение было принято совместно с новым Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и Евгением Хмарой. Зеленский отметил, что Игорь Скибюк является опытным военным, который вместе с новым главнокомандующим защищал Украину.

Президент также сообщил, что определены дальнейшие направления службы Александра Сырского и Андрея Гнатова, подчеркнув необходимость обеспечить слаженную работу всех составляющих Вооруженных сил.

Помимо кадровых вопросов, на совещании обсудили организационные изменения в армии. Речь шла о развитии украинских киберсил, подготовке военнослужащих, усилении возможностей боевых подразделений, развитии корпусной системы и повышении эффективности мобилизации.

Также участники совещания проанализировали ситуацию на Александровском направлении, в Донецкой области и на других участках фронта, а также определили решения, которые должны ускорить реализацию проектов по усилению противовоздушной обороны.

В частности, речь идет об антибаллистической программе «Фрея», сотрудничестве с США по лицензированному производству систем Patriot и совместных оборонных программах с европейскими партнерами.

Добавим, что в должности начальника Генштаба ВСУ Скибюк сменит Андрея Гнатова.

на фото: Игорь Скибюк/источник:Армия FM

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ВСУ Владимир Зеленский

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