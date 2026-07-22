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В Николаеве готовили теракт: СБУ задержала военного в СЗЧ во время закладки взрывчатки

13:06, 22 июля 2026 102
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СБУ сорвала подготовку теракта, задержав агента российских спецслужб во время закладки самодельной бомбы под военный автомобиль.
В Николаеве готовили теракт: СБУ задержала военного в СЗЧ во время закладки взрывчатки
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Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку теракта в Николаеве и задержала агента российских спецслужб, который готовил подрыв автомобиля военнослужащего Сил обороны с помощью самодельного взрывного устройства.

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По данным СБУ, фигуранта задержали непосредственно во время закладки взрывчатки под автомобиль украинского защитника.

Следствие установило, что исполнителем задания российских спецслужб оказался мобилизованный житель Баштанского района, который самовольно покинул воинскую часть. После дезертирства он начал искать заработок через Telegram-каналы, где и попал в поле зрения представителей РФ.

После вербовки мужчина получил инструкции от куратора, провел разведку возле автомобиля будущей жертвы и сообщил о готовности к выполнению задания. Позже ему передали координаты тайника, откуда он забрал самодельное взрывное устройство и попытался установить его под автомобилем военнослужащего.

В ходе расследования правоохранители также выяснили, что агент выполнял для российских спецслужб еще одно задание — регистрировал спутниковые терминалы Starlink.

По информации СБУ, сначала он оформил один из терминалов на свое имя и передал доступ к нему российскому куратору. Впоследствии пытался организовать схему массовой регистрации Starlink, привлекая к этому свою жену и десятерых наркозависимых, которые согласились предоставить свои паспортные данные в обмен на денежное вознаграждение.

По версии следствия, российские спецслужбы планировали использовать незаконно зарегистрированные терминалы для координации ракетных, артиллерийских и дроновых ударов по позициям Сил обороны на южном направлении.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами связи с российским куратором. Незаконно зарегистрированный терминал Starlink заблокирован.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 УК Украины (оконченное покушение на совершение террористического акта).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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