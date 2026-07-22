Продажа собственных вещей на ОЛХ или «теневой бизнес»: что говорит ВС и почему не стоит игнорировать запросы банка

Продажа личных вещей через OLX или Prom сама по себе не является основанием для проверки банком, однако в некоторых случаях финансовое учреждение может попросить объяснить происхождение средств – разбираем, когда это законно и что делать клиенту.

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В последнее время у украинцев все чаще возникают беспокойства относительно возможной блокировки счетов после продажи товаров на маркетплейсах, таких как OLX, Prom.ua и другие. Опасения связаны во-первых с распространением недостоверной информации в соцсетях и неправильной трактовки норм законодательства.

На самом деле, это не совсем так. Сама по себе продажа вещей через OLX, Prom или другую онлайн-площадку не означает, что счет автоматически попадет под проверку. Только в отдельных случаях банки пытаются выяснить, нет ли финансовые операции признаков риска, определенных законодательством о финансовом мониторинге.

Именно поэтому единичные переводы на банковскую карточку после продажи личных вещей не вызывают никаких вопросов, а в других случаях банк может попросить предоставить документы или дополнительные объяснения.

Почему возник миф, что банки «проверяют OLX»

В последние годы в интернете все чаще встречаются сообщения о якобы массовых проверках переводов после продажи товаров через OLX или Prom. Поэтому многие сделали вывод, что банки начали контролировать сами маркетплейсы или имеют доступ к информации о каждом объявлении. На самом деле, механизм работает иначе.

Банк не видит, что именно продал клиент, кому он отправил товар и через какой сайт нашел покупателя. Учреждение получает только информацию о финансовой операции: сумму перевода, отправителя, получателя, регулярность поступлений и другие банковские реквизиты.

Когда человек продает один раз собственный телевизор или детскую коляску – для банка это обычный перевод. Другой случай, когда на счет систематически поступают десятки платежей от разных лиц, причем примерно одинаковые суммы. В это время операция может привлечь внимание банка не потому, что деньги поступили после продажи через OLX, а потому, что ее характеристики соответствуют критериям рискованности.

Почему банки вообще задают такие вопросы

Обязанность банков проверять отдельные финансовые операции установлена ​​законом. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX, банки являются субъектами первичного финансового мониторинга. Это означает, что они должны анализировать финансовые операции клиентов, если они могут свидетельствовать о риске отмывания средств, финансировании незаконной деятельности или других нарушений требований законодательства.

Иными словами, задача банка – оценить, соответствует ли конкретная финансовая операция обычному поведению клиента и нет ли она признаков, которые закон определяет как рисковые.

Именно поэтому одинаковое предание для двух разных людей может оцениваться по-разному. Если для одного клиента это обычная продажа собственной вещи, то для другого – одна из десятков регулярных операций, требующих дополнительной проверки.

Когда банк может задать вопрос

Задача банка – обращать внимание только на операции, которые действительно выбиваются из общей картины или могут свидетельствовать о рисках. Именно такой риск-ориентированный подход закреплен в статье 7 Закона №361-IX.

Есть еще один немаловажный момент. Статья 11 настоящего Закона определяет случаи, когда банк должен произвести надлежащую проверку клиента. К примеру, если речь идет о разовой финансовой операции на сумму от 400 тысяч гривен. Но сумма – далеко не единственный критерий. Даже меньшие переводы могут заинтересовать банк, если они выглядят нетипично или имеют признаки рисковых операций.

Поэтому когда карточка фактически превращается в торговую площадку, со стороны это уже может выглядеть не как продажа собственных вещей, а как систематическая торговля. В это время банк может попросить объяснить, откуда поступают средства, или попросить документы, подтверждающие их происхождение.

В налоговой также отмечают, что:

продажа индивидуального имущества (личных вещей) не расценивается как основание для финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства;

только систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеет признаки предпринимательской (хозяйственной) деятельности. Это не касается реализации индивидуального имущества (личных вещей) гражданами с помощью электронных торговых платформ как OLX, Prom и любых соцсетей;

усиление контроля за интернет-продажами осуществляется, чтобы предотвратить злоупотребления и уклонение от уплаты налогов именно в сфере предпринимательской деятельности.

Поэтому субъекты хозяйствования, которые остаются в «тени», призывают привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства самостоятельно и добровольно:

официально зарегистрироваться как предприятие;

производить расчеты через должным образом зарегистрированные РРО/ПРРО;

соблюдать налоговое законодательство во избежание финансовой и административной ответственности в будущем.

Нужно ли доказывать банку, что вы продали собственную вещь

Если человек время от времени продает личные вещи, которые уже не пользуются, это не считается предпринимательской деятельностью. Старый ноутбук, детский велосипед, мебель после ремонта или мобильный телефон – обычное имущество, которое владелец имеет право продать другому лицу. Сам факт получения средств за такую ​​вещь не означает, что клиент должен готовить пакет документов для банка.

Впрочем, если операция все же привлекла внимание банка и он обратился с запросом, игнорировать его не стоит. Как правило, финансовое учреждение просит объяснить происхождение средств или подтвердить содержание сделки. Это стандартная процедура финансового мониторинга, а не обвинение клиента в нарушении закона.

Если речь идет о продаже личных вещей через OLX или Prom, обычно достаточно показать то, что подтверждает факт продажи. Это могут быть: скриншоты объявления, переписка с покупателем, подтверждение оформления заказа или доставки, электронный чек или накладная службы доставки, выписка со счета, где видно поступление средств.

Могут ли из-за этого заблокировать счет

Сам по себе запрос банка еще не означает, что счет заблокируется. Здесь важно различать два разных понятия. Первое – банк обращается к клиенту с просьбой предоставить документы или пояснения. В настоящее время счет может работать в обычном режиме.

Второе – банк временно останавливает проведение отдельной финансовой операции или применяет другие меры, предусмотренные законодательством о финансовом мониторинге. Основанием является совокупность факторов риска, установленных банком при анализе операций.

Что говорит судебная практика

Интересно, что Верховный Суд недавно рассматривал спор между клиентом и банком, отказавшимся проводить операции после того, как человек не подтвердил происхождение средств. Истец настаивал, что банк действовал безосновательно, однако суд с этим не согласился.

В постановлении от 1 июля 2026 года по делу №331/194/25 Верховный Суд отметил: если банк в рамках финансового мониторинга запрашивает документы, клиент должен предоставить их. Если этого не сделать, финансовое учреждение может законно отказать в проведении сделок или прекратить обслуживание счета.

Поэтому если банк все же попросил объяснения, не стоит воспринимать это как обвинение. В большинстве случаев достаточно предоставить краткое пояснение и документы, подтверждающие содержание операции. Открытая коммуникация с банком обычно позволяет быстро завершить проверку и избежать лишних проблем.

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