Николай Калашник, министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта: новое лицо правительства

Николай Калашник: от восстановления Киевщины — к портфелю в Правительстве.

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Назначение Николая Калашника министром по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины 16 июля 2026 года стало продолжением курса на усиление правительства специалистами с практическим управленческим опытом. Он представляет новое поколение государственных управленцев, работавших над обеспечением стабильной работы столичного региона в условиях военных вызовов.

Карьерный путь Николая Калашника является примером последовательного профессионального роста — от специалиста районной государственной администрации до руководителя Киевской областной государственной администрации, а со временем и члена Кабинета Министров Украины. На должности министра он отвечает за реализацию государственной политики в сфере восстановления, развития инфраструктуры и транспортной системы страны.

Николай Владимирович Калашник родился 22 мая 1990 года в Киеве. Получил разнопрофильное образование, сочетающее военную подготовку, экономику и государственное управление.

В 2011 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, получив звание младшего лейтенанта запаса.

В 2013 году с отличием окончил Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», получив квалификацию магистра, а в 2015 году стал кандидатом экономических наук.

В 2018 году с отличием завершил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Региональное управление» (магистр государственного управления).

С 2022 года является доцентом кафедры маркетинга, экономики, управления и администрирования, совмещая научную деятельность с государственной службой.

Начало карьеры

Профессиональный путь Николая Калашника начался в частном секторе, однако уже вскоре он перешел на работу в коммунальную и государственную сферу.

В 2011–2012 годах работал таможенным брокером в ООО «ВЕНТ-СЕРВИС», после чего занимал должности экономиста и заместителя начальника отдела в КП «Дирекция по управлению и обслуживанию нежилого фонда Дарницкого района».

В 2013–2020 годах работал в Дарницкой районной государственной администрации города Киева, где прошел путь от главного специалиста и начальника профильного отдела до руководителя аппарата РГА.

Глава Киевщины и назначение министром

В марте 2025 года Николай Калашник был назначен председателем Киевской областной государственной администрации — начальником областной военной администрации. До этого его кандидатуру согласовал Кабинет Министров Украины, а соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

За весомый вклад в укрепление обороноспособности государства и поддержку Вооруженных сил Украины Николай Калашник награжден рядом государственных и ведомственных знаков отличия. Среди них — награды Министерства обороны Украины: медали «За содействие Вооруженным силам Украины» и «За укрепление обороноспособности», почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а также почетный нагрудный знак «За содействие армии».

Также он награжден знаком отличия Президента Украины «За оборону Украины» и орденом «За заслуги» III степени.

16 июля 2026 года Николая Калашника назначили министром по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, доверив ему одно из ключевых направлений послевоенного восстановления государства.

Для Николая Калашника год работы во главе Киевской ОГА стал не просто испытанием военным положением, а трамплином в Кабинет Министров. Практический опыт управления критическим регионом превратился в аргумент для его назначения на правительственную должность.

На посту министра среди ключевых приоритетов его деятельности ожидаются модернизация транспортной инфраструктуры, цифровизация отрасли, повышение прозрачности процессов восстановления и эффективное использование международной финансовой помощи.

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