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Правила охоты перепишут: электронные разрешения, бирки на дичь и Единый охотничий реестр — законопроект

11:02, 22 июля 2026 135
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о масштабной реформе охотничьего хозяйства, предусматривающий цифровизацию отрасли, электронные разрешения, новые правила пользования охотничьими угодьями и усиление борьбы с браконьерством.
Правила охоты перепишут: электронные разрешения, бирки на дичь и Единый охотничий реестр — законопроект
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В Украине планируют полностью обновить правила ведения охотничьего хозяйства, охоты и использования охотничьих животных. Новый подход предусматривает цифровизацию отрасли, замену устаревших процедур, усиление борьбы с браконьерством и приближение законодательства к стандартам Европейского Союза.

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В Верховную Раду внесли проект Закона «Об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании охотничьих животных» №15431, который должен заменить действующий закон, принятый еще в 2000 году.

Почему решили изменить закон

Отмечается, что действующий закон был принят более 20 лет назад и уже не соответствует современным реалиям. Он не предусматривает цифровых инструментов учета, не согласован с природоохранными стандартами ЕС и не учитывает последствия климатических изменений и полномасштабной войны для охотничьих угодий и популяций диких животных.

По данным Гослесагентства, охотничьи угодья занимают около 38,5 млн гектаров, что составляет более 60% территории Украины. В этой сфере работают более 1,1 тысячи пользователей охотничьих угодий, а зарегистрированными охотниками являются около 850 тысяч человек.

Среди ключевых проблем авторы называют нечеткость законодательных терминов, отсутствие цифрового учета, непрозрачное распределение угодий, несоответствие законодательства стандартам ЕС, низкую экономическую эффективность отрасли и недостаточную защиту егерей.

Какие изменения предлагают

Законопроект предусматривает создание Единого охотничьего реестра, который будет содержать данные об охотниках, пользователях угодий, охотничьих животных, разрешениях и результатах охоты. Большинство процедур планируется перевести в электронный формат, а разрешения выдавать онлайн.

Также предлагается ввести обязательную маркировку отдельных видов добытых животных специальными средствами индивидуальной идентификации. Это должно обеспечить прослеживаемость продукции охоты и помочь в борьбе с браконьерством.

Еще одно нововведение — отказ от ежегодных централизованных лимитов добычи. Их планируют заменить планами устойчивого использования охотничьих животных, которые пользователи угодий будут разрабатывать на основе научных исследований.

Новые правила пользования угодьями

Документ также предусматривает прозрачный конкурсный отбор пользователей охотничьих угодий. Полномочия по предоставлению угодий в пользование и прекращению такого права предлагается передать местным государственным администрациям.

Кроме того, законопроект определяет порядок научного, селекционного и диагностического изъятия животных, а также регулирования численности инвазивных и нежелательных видов.

Как планируют бороться с браконьерством

Авторы предлагают усилить ответственность за нарушение правил охоты, усовершенствовать механизм возмещения причиненного ущерба и ввести дополнительные правовые и социальные гарантии для егерей и охотничьих инспекторов.

Также будут отменены устаревшие бумажные разрешительные документы, а административные процедуры максимально переведут в электронный формат.

В пояснительной записке отмечается, что реализация закона потребует финансирования для создания Единого охотничьего реестра и системы идентификации животных. В то же время ожидается увеличение поступлений в бюджеты благодаря плате за пользование охотничьими угодьями, легализации рынка продукции охоты и развитию охотничьего туризма.

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Верховная Рада Украины законопроект Украина

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