Правила полювання перепишуть: електронні дозволи, бірки на дичину та Єдиний мисливський реєстр — законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про масштабну реформу мисливського господарства, який передбачає цифровізацію галузі, електронні дозволи, нові правила користування мисливськими угіддями та посилення боротьби з браконьєрством.

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В Україні планують повністю оновити правила ведення мисливського господарства, полювання та використання мисливських тварин. Новий підхід передбачає цифровізацію галузі, заміну застарілих процедур, посилення боротьби з браконьєрством та наближення законодавства до стандартів Європейського Союзу.

До Верховної Ради подали проєкт Закону «Про мисливське господарство, полювання та стале використання мисливських тварин» №15431, який має замінити чинний закон, ухвалений ще у 2000 році.

Чому вирішили змінити закон

Зазначається, що чинний закон був ухвалений понад 20 років тому і вже не відповідає сучасним реаліям. Він не передбачає цифрових інструментів обліку, не узгоджений із природоохоронними стандартами ЄС та не враховує наслідків кліматичних змін і повномасштабної війни для мисливських угідь та популяцій диких тварин.

За даними Держлісагентства, мисливські угіддя займають близько 38,5 млн гектарів, що становить понад 60% території України. У сфері працюють понад 1,1 тисячі користувачів мисливських угідь, а зареєстрованими мисливцями є близько 850 тисяч осіб.

Серед ключових проблем автори називають нечіткість законодавчих термінів, відсутність цифрового обліку, непрозорий розподіл угідь, невідповідність законодавства стандартам ЄС, низьку економічну ефективність галузі та недостатній захист єгерів.

Які зміни пропонують

Законопроєкт передбачає створення Єдиного мисливського реєстру, який міститиме дані про мисливців, користувачів угідь, мисливських тварин, дозволи та результати полювання. Більшість процедур планують перевести в електронний формат, а дозволи видавати онлайн.

Також пропонується запровадити обов’язкове маркування окремих видів добутих тварин спеціальними засобами індивідуальної ідентифікації. Це має забезпечити простежуваність продукції полювання та допомогти у боротьбі з браконьєрством.

Ще одна новація — відмова від щорічних централізованих лімітів добування. Їх планують замінити планами сталого використання мисливських тварин, які користувачі угідь розроблятимуть на підставі наукових досліджень.

Нові правила користування угіддями

Документ також передбачає прозорий конкурсний відбір користувачів мисливських угідь. Повноваження щодо надання угідь у користування та припинення такого права пропонується передати місцевим державним адміністраціям.

Крім цього, законопроєкт визначає порядок наукового, селекційного та діагностичного вилучення тварин, а також регулювання чисельності інвазійних і небажаних видів.

Як планують боротися з браконьєрством

Автори пропонують посилити відповідальність за порушення правил полювання, удосконалити механізм відшкодування завданих збитків і запровадити додаткові правові та соціальні гарантії для єгерів і мисливських інспекторів.

Також скасовуватимуться застарілі паперові дозвільні документи, а адміністративні процедури максимально переведуть в електронний формат.

У пояснювальній записці зазначається, що реалізація закону потребуватиме фінансування для створення Єдиного мисливського реєстру та системи ідентифікації тварин. Водночас очікується збільшення надходжень до бюджетів завдяки платі за користування мисливськими угіддями, легалізації ринку продукції полювання та розвитку мисливського туризму.

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