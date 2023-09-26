Судово-юридична газета

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Свою квоту двох суддів КСУ з’їзд суддів може заповнити вже на конкурсних засадах — Стефанчук анонсував новий закон
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Суд-інфо
Головне за день
Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів
15:35, 26 вересня 2023
У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.
Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект
15:00, 26 вересня 2023
Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.
Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня
14:03, 26 вересня 2023
Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.
«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ
13:00, 26 вересня 2023
Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.
Чи можна притягнути водія електросамокату до відповідальності за ст. 130: позиція судів
12:02, 26 вересня 2023
Практика судів поки що не є єдиною.
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Новини
Сьогодні
18:10
Ердоган заявив, що підтримка вступу Швеції до НАТО залежить від F-16
17:58
Євросоюз визнав мережу X Маска найбільшим джерелом поширення російської дезінформації
17:54
Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн
Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram
17:39
Що робити, якщо зникла дитина на тимчасово окупованій території
17:39
Кабмін ухвалив держпрограму «Єдність у розмаїтті»: що вже вдалося зробити на шляху до вступу у ЄС
17:23
Кабмін призначив нового заступника міністра соціальної політики
17:22
Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 вересня
17:20
Австралія продовжила дію штрафних мит на товари, імпортовані з росії та Білорусі
17:14
Чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії: відповідь Данілова
17:11
У Львівській області чоловік майже рік уникав мобілізації через повітряні тривоги та зубний біль
17:02
З моменту відновлення малої приватизації держбюджет отримав понад 4 млрд грн
16:43
Привласнили близько 11 млн гривень під виглядом збору коштів для постраждалих дітей: у Києві судитимуть зловмисників
16:42
Одруження заради громадянства: в Україні планують перевіряти шлюби на фіктивність
16:40
Заволоділи $62 млн коштів ДП «Зоря» - «Машпроект»: повідомили про підозру 5 особам
16:24
Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ
16:15
Мінкульт вимагає від забудовника зупинити демонтаж історичної садиби на Рейтарській у Києві
16:12
Суд залишив під вартою експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва
16:07
Смертельна катастрофа на Дунаї: в Угорщині судили українського капітана
15:59
У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло
15:48
У МОЗ роз’яснили, чи будуть зміни з 1 жовтня для жінок-медиків
15:35
Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів
15:30
Відмова від зміни прізвища при реєстрації шлюбу: що треба знати
15:24
Прив'язали до кінної підводи і тягнули дорогою: на Львівщині суд покарав вбивць правоохоронця
15:19
Перша партія Abrams в Україні: скільки танків готові до бою
15:11
На Полтавщині стався вибух на газопроводі високого тиску – у МВС повідомили деталі
Блоги
Сергій Стасюк
Сергій Стасюк: Проблемні питання ефективності способів захисту порушеного права в господарському судочинстві
Неефективний спосіб захисту порушеного права створює атмосферу відсутності правової визначеності для судів, розгубленості для позивачів та може призвести у майбутньому до прийняття ЄСПЛ рішень щодо порушення Україною статті 6 Конвенції.
Денис Попков
Ресурсозаощадливо та оперативно: пропозиції стосовно апгрейду ефективності судової системи
Насамперед, має бути забезпечений рівномірний розподіл на національному рівні існуючих обсягів проваджень між наявною кількістю суддів, а вже потім дослідження і встановлення який фактичний, а не арифметично середній обсяг навантаження на кожного суддю у державі є гранично допустимим.
Олександр Кухарєв
Самочинне будівництво у складі спадщини: огляд ключових позицій Верховного Суду
Визначаються правові наслідки смерті особи, яка здійснила самочинне будівництво, з урахуванням практики Верховного Суду. Сформульовано і проаналізовано загальні та спеціальні правила спадкування самочинного будівництва.
Сьогодні день народження святкують
Наталя Кузьменко
суддя Херсонського окружного адміністративного суду
Світлана Яковлєва
суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
Тетяна Ковальчук
суддя Господарського суду Чернівецької області
Суд інфо
Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ
У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло
ВРП збільшила чисельність суддів ВАКС та Апеляційної палати Антикорсуду
ВРП звільнила 6 суддів за загальними обставинами
Відеоконференцзв’язок з судом: що робити, коли з’являється чорний екран та зависає зображення
Публікації
АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.
У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.
Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.
Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.
Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.
Суспільство
OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські
Spotify представила штучний інтелект для клонування голосів та перекладів подкастів
Призначення субсидії в Україні: які документи необхідно подати непрацюючому пенсіонеру
26 вересня: яке сьогодні свято та головні події
Фінська авіакомпанія продовжила знижки у 95% на квитки для українців: деталі
В Україні
Кабмін ухвалив держпрограму «Єдність у розмаїтті»: що вже вдалося зробити на шляху до вступу у ЄС
Що робити, якщо зникла дитина на тимчасово окупованій території
Кабмін призначив нового заступника міністра соціальної політики
Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 вересня
Чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії: відповідь Данілова
Суд інфо
Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ
У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло
ВРП збільшила чисельність суддів ВАКС та Апеляційної палати Антикорсуду
ВРП звільнила 6 суддів за загальними обставинами
Відеоконференцзв’язок з судом: що робити, коли з’являється чорний екран та зависає зображення
Законодавство
Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування із пропозиціями Зеленського
Мін’юст хоче змінити Закон «Про звернення громадян»
Впорядкування МАФів, перезапуск БЕБ і податкової: до чого готуються у Верховній Раді цієї осені
Набув чинності Закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні
Рада ухвалила в цілому проєкт змін до закону про нацменшини
У світі
Ердоган заявив, що підтримка вступу Швеції до НАТО залежить від F-16
Євросоюз визнав мережу X Маска найбільшим джерелом поширення російської дезінформації
Австралія продовжила дію штрафних мит на товари, імпортовані з росії та Білорусі
Смертельна катастрофа на Дунаї: в Угорщині судили українського капітана
Переговори про вступ України до Євросоюзу, ймовірно, почнуться до Різдва, — президент Європарламенту
Наталія Антонюк
Особливості апеляційної перевірки ухвал слідчого судді: практика Касаційного кримінального суду
При вирішенні питання, чи дотрималася особа, яка подала апеляційну скаргу, передбаченого ст. 395 КПК України строку на апеляційне оскарження, слід чітко встановити початок перебігу вказаного строку та його закінчення.
Ірина Кушнір
Чи можна за стандартами Європейської конвенції з прав людини апеляційному суду визнати особу винною на тій самій доказовій базі, за якою суд першої інстанції постановив невинуватість
Діаметрально протилежні висновки судів на основі однієї доказової бази – чи становить це порушення права на справедливий суд?
Олена Кирилюк
Аналіз деяких аспектів адміністративного контролю у сфері державної реєстрації на відповідність Конституції України
Адміністративний контроль у сфері державної реєстрації vs судовий контроль: чи може адміністративна процедура, яка містить ознаки порушення норм Конституції України бути належним способом захисту прав громадян та бізнесу.
Роман Бабій
Нові правила для учасників судових процесів: навіщо вам електронний кабінет і що буде, якщо його не зареєструвати
Маю просту пораду – зареєструйте свій електронний кабінет в ЄСІТС до 19.10.2023. Тоді ви точно не отримаєте неприємних «сюрпризів» у вигляді залишення позову, апеляційної, касаційної скарги чи іншого процесуального документу без руху або його повернення без розгляду.
Денис Попков
Принцип концентрації у справах про банкрутство: законодавче посилення чи status quo?
15 квітня набрав чинності Закон №2971-IX з доволі непомітно-звичною для національної законодавчої техніки назвою «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Питома вага цих змін дісталась саме Кодексу України з питань банкрутства.
Ірина Кушнір
ЄСПЛ розглянув виправданість використання технології розпізнання обличчя людини в реальному часі з використанням відеокамер, розміщених в публічних місцях
Обробка біометричних даних людини поліцією стали предметом розгляду Європейського суду з прав людини у справі Glukhin v. russia (технологія розпізнання обличчя в реальному часі, відеокамери в громадських місцях, обробка біометричних даних в контексті правоохоронної діяльності, вимога якості закону, захисні гарантії, непередбачуваність закону, нагальна суспільна потреба).
Олег Подцерковний
Олена Беляневич
Чи залишатиметься Україна дружньою до арбітражу юрисдикцією?
Проарбітрабельність національної правової системи є необхідною передумовою інвестиційної привабливості економіки, але судова практика щодо визнання та виконання арбітражних рішень може звести нанівець усю прогресивність процесуальних положень та декларовані арбітражні принципи.
Христина Гладишева
Крах довіри – глобальна проблема
Судді повинні докласти більше зусиль, щоб завоювати довіру як інституційну цінність.
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Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Фото
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Фото
Замість козаків – військові ЗСУ: французький митець відтворив у фото картину Рєпіна
23:59, 24 вересня 2023
Міноборони затвердило нарукавні знаки для українських десантників, фото
16:38, 24 вересня 2023
До команди СБУ приєдналася нова захисниця, яка стоятиме на варті безпеки, фото
19:30, 23 вересня 2023
На захисті від окупантів разом із майором поліції Одеси служить кіт Патрон, фото
18:29, 23 вересня 2023
США повернули Україні культурні цінності з тимчасово окупованих територій, фото
19:46, 22 вересня 2023
Зеленський прибув до Нью-Йорка, де виступить на Генеральній Асамблеї ООН, фото
08:15, 19 вересня 2023
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Румунці стали свідками атаки рф на кордоні з Україною, відео
11:09, 26 вересня 2023
YouTube анонсував нові функції зі штучним інтелектом для роботи відео
16:06, 22 вересня 2023
У Єревані — протест: люди штурмують будівлю уряду після загострення конфлікту з Азербайджаном, відео
21:00, 19 вересня 2023
Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН, відео
17:58, 19 вересня 2023
Львівський обласний ТЦК та СП відреагував на скандальне відео побиття цивільного військкомами
15:53, 19 вересня 2023
Азербайджан заявив про початок бойових дій на території Карабаху, відео
12:48, 19 вересня 2023
Сьогодні день народження святкують
Наталя Кузьменко
суддя Херсонського окружного адміністративного суду
Світлана Яковлєва
суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
Тетяна Ковальчук
суддя Господарського суду Чернівецької області
Судебно-юридическая газета