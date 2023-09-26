Судово-юридична газета

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Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
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  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
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    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
Суд інфо
Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ

Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ

У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло

ВРП збільшила чисельність суддів ВАКС та Апеляційної палати Антикорсуду

ВРП звільнила 6 суддів за загальними обставинами

Відеоконференцзв’язок з судом: що робити, коли з’являється чорний екран та зависає зображення

Публікації
Апеляційна палата ВАКС зменшила розмір застави Всеволоду Князєву до 45 млн грн

АП Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави для ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Кількість суддів Вищого антикорупційного суду буде збільшена до 63 суддів

У ВАКС кажуть, що не встигають розглядати справи, відтак на нові посади суддів ВАКС відбудеться конкурс.

Зміна підходів до оплати праці держслужбовців в проекті Бюджету на 2024 рік – це спроба запустити пілотний проект

Закон стосовно реформи підходів в оплаті праці чиновників не ухвалять в 2023 році, але зарплати в 2024 році будуть рахувати по-новому.

Обговорення плану реформ, який передбачає створення Вищого адмінсуду і реформу Верховного Суду, розпочнуть вже 26 вересня

Керівний комітет платформи донорів збереться вже сьогодні, 26 вересня – на засіданні можуть обговорити проект Плану реформ, який передбачає створення Вищого адміністративного суду та перевірку суддів Верховного Суду, а також допомогу з фінансуванням дефіциту бюджету України.

«П’ята колона» у Мінекономіки: очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк зареєстрований як російський підприємець, — ЗМІ

Нацагентством з акредитації, від якого залежить промисловий безвіз, керує російський підприємець Сергій Костюк, - ЗМІ.

Суспільство
OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські

OpenAI запускає функцію озвучення відповідей ChatGPT: голоси звучать як людські

Spotify представила штучний інтелект для клонування голосів та перекладів подкастів

Призначення субсидії в Україні: які документи необхідно подати непрацюючому пенсіонеру

26 вересня: яке сьогодні свято та головні події

Фінська авіакомпанія продовжила знижки у 95% на квитки для українців: деталі

В Україні
Кабмін ухвалив держпрограму «Єдність у розмаїтті»: що вже вдалося зробити на шляху до вступу у ЄС

Кабмін ухвалив держпрограму «Єдність у розмаїтті»: що вже вдалося зробити на шляху до вступу у ЄС

Що робити, якщо зникла дитина на тимчасово окупованій території

Кабмін призначив нового заступника міністра соціальної політики

Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 вересня

Чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії: відповідь Данілова

Суд інфо
Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ

Суд звільнив чоловіка від відбування покарання у виді виправних робіт у зв’язку із службою в ЗСУ

У ВАКС відбулися дебати щодо обвинувачення екснардепа в незаконному отриманні компенсації за житло

ВРП збільшила чисельність суддів ВАКС та Апеляційної палати Антикорсуду

ВРП звільнила 6 суддів за загальними обставинами

Відеоконференцзв’язок з судом: що робити, коли з’являється чорний екран та зависає зображення

Законодавство
Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування із пропозиціями Зеленського

Стефанчук підписав закон про відновлення електронного декларування із пропозиціями Зеленського

Мін’юст хоче змінити Закон «Про звернення громадян»

Впорядкування МАФів, перезапуск БЕБ і податкової: до чого готуються у Верховній Раді цієї осені

Набув чинності Закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні

Рада ухвалила в цілому проєкт змін до закону про нацменшини

У світі
Ердоган заявив, що підтримка вступу Швеції до НАТО залежить від F-16

Ердоган заявив, що підтримка вступу Швеції до НАТО залежить від F-16

Євросоюз визнав мережу X Маска найбільшим джерелом поширення російської дезінформації

Австралія продовжила дію штрафних мит на товари, імпортовані з росії та Білорусі

Смертельна катастрофа на Дунаї: в Угорщині судили українського капітана

Переговори про вступ України до Євросоюзу, ймовірно, почнуться до Різдва, — президент Європарламенту

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Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
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Сьогодні день народження святкують
  • Наталя Кузьменко
    Наталя Кузьменко
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Світлана Яковлєва
    Світлана Яковлєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Тетяна Ковальчук
    Тетяна Ковальчук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
Судебно-юридическая газета