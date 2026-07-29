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Майже 90 заяв про тиск на суддів: ВРП відреагувала на 31 випадок втручання у правосуддя

14:42, 29 липня 2026
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ВРП за пів року розглянула 90 повідомлень про втручання у діяльність суддів та 12 клопотань щодо відсторонення суддів.
Майже 90 заяв про тиск на суддів: ВРП відреагувала на 31 випадок втручання у правосуддя
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До Вищої ради правосуддя протягом січня–червня 2026 року надійшло 88 повідомлень суддів про втручання у професійну діяльність під час здійснення правосуддя, порушення гарантій незалежності суддів або дії, які можуть підривати авторитет правосуддя.

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З урахуванням повідомлень, що надійшли раніше, з початку року ВРП розглянула загалом 90 таких звернень.

За результатами розгляду 38 повідомлень про втручання у діяльність суддів Вища рада правосуддя ухвалила 31 рішення про вжиття заходів реагування.

Зокрема, ВРП зверталася до органів прокуратури та правопорядку щодо надання інформації про розкриття і розслідування відповідних злочинів, а також вносила подання до органів чи посадових осіб щодо встановлення та притягнення до відповідальності осіб, які допустили такі дії або бездіяльність.

Водночас, розглянувши 47 повідомлень суддів, Рада ухвалила 18 рішень про затвердження 40 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Ще 5 повідомлень було залишено без розгляду.

Крім того, у межах своїх повноважень ВРП у першому півріччі 2026 року ухвалила 8 рішень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя з власної ініціативи.

Відповідно до статті 376 Кримінального кодексу України, втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або домогтися ухвалення неправосудного рішення є кримінальним правопорушенням.

ВРП розглянула клопотання щодо відсторонення суддів

Окремо протягом січня–червня 2026 року до Вищої ради правосуддя надійшло 12 клопотань Офісу Генерального прокурора щодо тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя.

Серед них:

  • 8 клопотань про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням судді до кримінальної відповідальності;
  • 4 клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.

Також до ВРП надійшло одне подання про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою. За результатами розгляду цього питання Рада надала відповідну згоду.

За підсумками розгляду клопотань Офісу Генерального прокурора ВРП ухвалила:

  • 8 рішень про задоволення клопотань щодо тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя;
  • 2 рішення про задоволення клопотань щодо продовження строку такого відсторонення;
  • 2 рішення про повернення без розгляду клопотань про продовження строку тимчасового відсторонення.

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ВРП

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