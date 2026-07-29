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Суддю Заставнівського райсуду Ярослава Стрільця відсторонили від роботи

13:44, 29 липня 2026
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Суддю Ярослава Стрільця тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Заставнівського райсуду Ярослава Стрільця відсторонили від роботи
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Вища рада правосуддя відсторонила суддю Заставнівського районного суду Чернівецької області Стрільця Ярослава Степановича від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати.

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Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 29 липня.

Строк дії відсторонення від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суддя відсторонення від посади ВРП

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