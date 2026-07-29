Суддю Заставнівського райсуду Ярослава Стрільця відсторонили від роботи

Суддю Ярослава Стрільця тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.

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Вища рада правосуддя відсторонила суддю Заставнівського районного суду Чернівецької області Стрільця Ярослава Степановича від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 29 липня.

Строк дії відсторонення від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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