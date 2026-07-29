У Києві троє суддів уникли дисциплінарної відповідальності за розгляд справи, яка понад 10 років перебувала у суді

Друга Дисциплінарна палата ВРП відмовила у притягненні до відповідальності суддів Шевченківського райсуду Києва.

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Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, розглянувши дисциплінарну справу, відмовила у притягненні до дисциплінарної відповідальності суддів Шевченківського районного суду міста Києва Оксани Литвин, Павла Слободянюка та Віталія Циктіча і припинила дисциплінарне провадження.

Обставини справи

Підставою для відкриття справи стали дисциплінарні скарги потерпілих (Соловйова О.В., Полубінського В.Р., Безугленка А.І., Носенка М.Г., Дорош О.С., Крицької Д.М., Бучми Т.Я., Циганенко О.А.). Скаржники вказували на тривале розслідування та розгляд кримінальної справи 2012 року за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Вироком суду першої інстанції обвинуваченому було призначено дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна, а цивільні позови задоволено на загальну суму понад 15 млн грн. У 2013 році Апеляційний суд міста Києва скасував вирок і повернув справу на додаткове розслідування.

Після повторного надходження матеріалів справа понад десять років перебувала у провадженні Шевченківського районного суду міста Києва. 24 квітня 2023 року колегія у складі головуючої судді Оксани Литвин (у матеріалах також фігурує як Голуб О.А.), суддів Павла Слободянюка та Віталія Циктіча звільнила обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, а цивільні позови залишила без розгляду.

Скаржники стверджували, що численні зміни складу колегії, відкладення засідань, неналежний виклик потерпілих та затримка з наданням копії ухвали (з якою вони змогли ознайомитися лише 8 травня 2023 року, вже після закінчення строку на оскарження) свідчать про безпідставне затягування розгляду справи та можливу змову зі стороною захисту.

За результатами попередньої перевірки дисциплінарний інспектор ВРП Олег Ільницький дійшов висновку про можливу наявність ознак дисциплінарних проступків, передбачених пунктом 2 частини першої статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (безпідставне затягування розгляду справи, зволікання з виготовленням мотивованого рішення, несвоєчасне внесення його до Єдиного державного реєстру судових рішень). На цій підставі Друга Дисциплінарна палата відкрила дисциплінарну справу.

Рішення Дисциплінарного органу

Під час розгляду по суті інспектор Олег Ільницький встановив відсутність складу дисциплінарного проступку. Матеріали справи не містили доказів умисних дій суддів. Друга Дисциплінарна палата погодилася з цим висновком і відмовила у притягненні суддів до дисциплінарної відповідальності, припинивши провадження. Скаржникам не надано дозволу на оскарження цього рішення.

Обмеження права скаржників на оскарження рішень дисциплінарних палат уже неодноразово ставало предметом обговорення. Як раніше писала «Судово-юридична газета», у практиці Вищої ради правосуддя виникла проблема, яка може впливати на баланс між дисциплінарною відповідальністю та правом судді на захист.

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