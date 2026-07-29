Військовий загинув від вибуху, а його вдові відмовили у виплаті 15 млн грн: причиною став алкоголь у крові

Міноборони пов'язало відмову з алкогольним сп'янінням загиблого, але апеляція стала на бік його дружини.

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Другий апеляційний адміністративний суд роз’яснив, що для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги членам сім’ї загиблого військовослужбовця недостатньо лише встановити факт його перебування у стані алкогольного сп’яніння. Міністерство оборони повинно довести, що саме дії військовослужбовця, вчинені у такому стані, стали безпосередньою причиною його смерті.

У цій справі Міноборони відмовило дружині загиблого військовослужбовця у призначенні одноразової грошової допомоги. Комісія Міноборони послалася на те, що військовий загинув унаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм, а під час судово-токсикологічного дослідження в його крові виявили етиловий спирт у концентрації 1,8%. На думку комісії, ці обставини свідчили про наявність підстав для застосування статті 16-4 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», яка передбачає випадки, коли одноразова грошова допомога не призначається. Проте апеляційний суд дійшов висновку, що Міністерство оборони не довело причинно-наслідкового зв’язку між перебуванням військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння та його смертю, а тому скасував рішення про відмову.

Обставини справи

Дружина загиблого старшого сержанта звернулася до Міністерства оборони із заявою про призначення одноразової грошової допомоги у зв’язку зі смертю чоловіка, яка настала під час проходження ним військової служби.

Після розгляду документів Комісія Міністерства оборони з питань призначення і виплати одноразової грошової допомоги відмовила у виплаті. У рішенні зазначалося, що військовослужбовець загинув на території тимчасового розташування підрозділу внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм. Крім того, комісія послалася на лист Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, відповідно до якого під час судово-токсикологічного дослідження у крові загиблого було виявлено етиловий спирт у концентрації 1,8%, що у живих осіб зазвичай відповідає середньому ступеню алкогольного сп’яніння. Саме на підставі цих обставин комісія дійшла висновку про наявність передбачених законом підстав для відмови у виплаті допомоги.

Харківський окружний адміністративний суд погодився з позицією Міністерства оборони та відмовив у задоволенні позову. Не погодившись із таким рішенням, дружина загиблого подала апеляційну скаргу.

Що встановив апеляційний суд

Колегія суддів звернула увагу, що відповідно до висновку 12 регіональної військово-лікарської комісії смертельні поранення військовослужбовець отримав внаслідок нещасного випадку, а сама травма пов’язана з проходженням військової служби. Цей висновок залишався чинним, як і матеріали службового розслідування, а доказів їх скасування Міністерство оборони не надало.

Водночас апеляційний суд зазначив, що відповідач не надав належних доказів того, що саме дії військовослужбовця, вчинені у стані алкогольного сп’яніння, стали безпосередньою причиною його смерті.

Суд підкреслив, що стаття 16-4 Закону № 2011-XII застосовується лише тоді, коли смерть військовослужбовця є наслідком його дій, вчинених у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння. Сам по собі факт перебування військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння на момент смерті не є самостійною підставою для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги.

Колегія також послалася на правові висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 29 червня 2022 року у справі №640/6477/19 та від 18 березня 2024 року у справі №120/13997/21-а. Верховний Суд також виходив із того, що вирішальним є встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями військовослужбовця у стані алкогольного сп’яніння та його смертю, а не лише констатація факту наявності алкоголю в організмі.

За висновком апеляційного суду, у цій справі причина смерті військовослужбовця не була пов’язана з його перебуванням у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або з вчиненням кримінального чи адміністративного правопорушення. Відтак передбачені статтею 16-4 Закону підстави для відмови у призначенні одноразової грошової допомоги були відсутні.

Рішення суду

Другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Харківського окружного адміністративного суду та ухвалив нове рішення, яким частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправним і скасував рішення Комісії Міністерства оборони про відмову у призначенні одноразової грошової допомоги, а також зобов’язав Міністерство оборони повторно розглянути заяву дружини загиблого військовослужбовця з урахуванням правових висновків, викладених у постанові апеляційного суду.

Водночас апеляційний суд не призначив одноразову грошову допомогу безпосередньо, оскільки вирішення питання про її призначення належить до компетенції Міністерства оборони. Суд у справі 520/32057/25 лише визнав незаконною відмову та зобов’язав відомство повторно розглянути заяву відповідно до вимог закону і правової позиції суду.

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