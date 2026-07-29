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Военный погиб при взрыве, а его вдове отказали в выплате 15 млн грн: причиной стал алкоголь в крови

13:14, 29 июля 2026
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Минобороны связало отказ с алкогольным опьянением погибшего, однако апелляционный суд встал на сторону его жены.
Военный погиб при взрыве, а его вдове отказали в выплате 15 млн грн: причиной стал алкоголь в крови
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Второй апелляционный административный суд разъяснил, что для отказа в назначении единовременной денежной помощи членам семьи погибшего военнослужащего недостаточно лишь установить факт его пребывания в состоянии алкогольного опьянения. Министерство обороны должно доказать, что именно действия военнослужащего, совершенные в таком состоянии, стали непосредственной причиной его смерти.

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В этом деле Минобороны отказало супруге погибшего военнослужащего в назначении единовременной денежной помощи. Комиссия Минобороны сослалась на то, что военнослужащий погиб вследствие неосторожного обращения со взрывным устройством, а во время судебно-токсикологического исследования в его крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,8%. По мнению комиссии, эти обстоятельства свидетельствовали о наличии оснований для применения статьи 16-4 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которая предусматривает случаи, когда единовременная денежная помощь не назначается. Однако апелляционный суд пришел к выводу, что Министерство обороны не доказало причинно-следственную связь между пребыванием военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения и его смертью, в связи с чем отменил решение об отказе.

Обстоятельства дела

Супруга погибшего старшего сержанта обратилась в Министерство обороны с заявлением о назначении единовременной денежной помощи в связи со смертью мужа, наступившей во время прохождения им военной службы.

После рассмотрения документов Комиссия Министерства обороны по вопросам назначения и выплаты единовременной денежной помощи отказала в выплате. В решении отмечалось, что военнослужащий погиб на территории временного расположения подразделения вследствие неосторожного обращения со взрывным устройством. Кроме того, комиссия сослалась на письмо Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, согласно которому во время судебно-токсикологического исследования в крови погибшего был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,8%, что у живых лиц обычно соответствует средней степени алкогольного опьянения. Именно на основании этих обстоятельств комиссия пришла к выводу о наличии предусмотренных законом оснований для отказа в выплате помощи.

Харьковский окружной административный суд согласился с позицией Министерства обороны и отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с таким решением, супруга погибшего подала апелляционную жалобу.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей обратила внимание, что согласно заключению 12 региональной военно-врачебной комиссии смертельные ранения военнослужащий получил вследствие несчастного случая, а сама травма связана с прохождением военной службы. Это заключение оставалось действующим, как и материалы служебного расследования, а доказательств их отмены Министерство обороны не предоставило.

В то же время апелляционный суд отметил, что ответчик не представил надлежащих доказательств того, что именно действия военнослужащего, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, стали непосредственной причиной его смерти.

Суд подчеркнул, что статья 16-4 Закона № 2011-XII применяется только тогда, когда смерть военнослужащего является следствием его действий, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Сам по себе факт пребывания военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения на момент смерти не является самостоятельным основанием для отказа в назначении единовременной денежной помощи.

Коллегия также сослалась на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 29 июня 2022 года по делу №640/6477/19 и от 18 марта 2024 года по делу №120/13997/21-а. Верховный Суд также исходил из того, что решающим является установление причинно-следственной связи между действиями военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения и его смертью, а не только констатация факта наличия алкоголя в организме.

По выводу апелляционного суда, в данном деле причина смерти военнослужащего не была связана с его пребыванием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо с совершением им уголовного или административного правонарушения. Следовательно, предусмотренные статьей 16-4 Закона основания для отказа в назначении единовременной денежной помощи отсутствовали.

Решение суда

Второй апелляционный административный суд отменил решение Харьковского окружного административного суда и принял новое решение, которым частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил решение Комиссии Министерства обороны об отказе в назначении единовременной денежной помощи, а также обязал Министерство обороны повторно рассмотреть заявление супруги погибшего военнослужащего с учетом правовых выводов, изложенных в постановлении апелляционного суда.

В то же время апелляционный суд не назначил единовременную денежную помощь непосредственно, поскольку решение вопроса о ее назначении относится к компетенции Министерства обороны. Суд по делу №520/32057/25 лишь признал отказ незаконным и обязал ведомство повторно рассмотреть заявление в соответствии с требованиями закона и правовой позицией суда.

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