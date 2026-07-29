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Отсрочка за 8 тысяч долларов: в Харькове врачи подозреваются в незаконной схеме

12:38, 29 июля 2026
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Врачи обеспечивали изготовление медицинских выводов с фейковыми диагнозами, на основании которых оформляли электронные направления в областной медцентр.
Отсрочка за 8 тысяч долларов: в Харькове врачи подозреваются в незаконной схеме
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В Харькове правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по данным следствия, за деньги помогала военнообязанным незаконно оформлять инвалидность для получения отсрочки от мобилизации. По версии следствия, к схеме были причастны двое врачей, сотрудники медицинского учреждения и гражданский посредник.

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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, организаторами схемы были врач-невролог, заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и гражданский сообщник.

По данным следствия, посредники подыскивали военнообязанных, не имевших законных оснований для оформления инвалидности, и предлагали им за вознаграждение получить соответствующие документы. Врачи, по версии правоохранителей, готовили медицинские заключения с фиктивными диагнозами, на основании которых оформляли электронные направления в областной медицинский центр.

Далее оператор компьютерного набора регистрировала документы в электронной системе и направляла их на рассмотрение экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования человека. По результатам рассмотрения мужчинам присваивали группу инвалидности, что позволяло им получить отсрочку от мобилизации.

По информации прокуратуры, стоимость таких «услуг» составляла от 5 до 8 тысяч долларов США.

Всех пятерых участников схемы задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли более 243 тысяч долларов США, свыше 50 тысяч евро, около 750 тысяч гривен и 700 фунтов стерлингов. По оценке следствия, общая сумма изъятых средств превышает 14,3 млн гривен.

Всем фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — воспрепятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Четверым подозреваемым уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следователи устанавливают других возможных участников схемы, а также лиц, которые могли воспользоваться незаконными услугами.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», прокуратура Закарпатской области передала в суд обвинительный акт в отношении адвоката и директора регионального филиала частного колледжа. Их подозревают в организации схемы фиктивного трудоустройства военнообязанного для получения отсрочки от мобилизации.

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