  1. В Украине

Учитель имеет подработку в частной компании: может ли он потерять отсрочку от мобилизации

09:29, 28 июля 2026 393
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В каких случаях педагог сохранит отсрочку от мобилизации, даже имея вторую работу.
Учитель имеет подработку в частной компании: может ли он потерять отсрочку от мобилизации
Иллюстративное фото, источник - zhitomir.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Учителя, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, не теряют ее только из-за того, что дополнительно работают по совместительству. Наличие другого места работы само по себе не может быть причиной для отказа в отсрочке. Вместе с тем ТЦК могут проверять другие условия, в частности статус основного места работы и размер педагогической нагрузки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отсрочка от мобилизации для педагогов: какие условия действуют

Право на отсрочку от призыва во время мобилизации имеют военнообязанные граждане, которые относятся к определенным законом категориям. Одной из таких категорий являются педагогические работники.

В то же время само наличие должности учителя не означает автоматического получения отсрочки. Для этого должны выполняться требования, предусмотренные законодательством, в частности относительно характера работы и педагогической нагрузки.

Согласно части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют, в частности, работники учреждений образования при условии, что педагогическая работа является для них основным местом работы, а объем нагрузки составляет не менее 0,75 ставки.

Работа по совместительству не отменяет право на отсрочку

Дополнительная работа учителя в другом учреждении или компании не влияет на право на отсрочку, если основные требования для ее получения выполнены.

То есть если педагог работает в школе по основному месту работы и имеет необходимую педагогическую нагрузку, наличие дополнительной занятости по совместительству не является основанием для аннулирования отсрочки.

Юристы объясняют, что дополнительная работа не меняет статус основного места работы и не лишает работника права пользоваться предусмотренной законом отсрочкой.

Когда могут возникнуть проблемы с отсрочкой

Основанием для отказа или отмены отсрочки может быть не сам факт дополнительного трудоустройства, а несоответствие требованиям закона.

В частности, внимание обращают на такие обстоятельства:

  • педагогическая должность не является основным местом работы;
  • размер педагогической нагрузки меньше чем 0,75 ставки;
  • отсутствуют другие необходимые подтверждения права на отсрочку.

Таким образом, сама по себе работа учителя по совместительству в частной компании или другом учреждении не лишает его права на отсрочку от мобилизации. Главным является соблюдение требований относительно основной педагогической работы и необходимого объема нагрузки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК мобилизация отсрочка ВВК бронирование школа образование

Популярные новости

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

Мужчину задержали во время отдыха, а на следующий день мобилизовали: суд выявил нарушения при прохождении ВВК

08:33, 27 июля 2026 11k
Предельный возраст военной службы могут снизить с 60 до 55 лет: украинцы требуют пересмотреть законодательство

Предельный возраст военной службы могут снизить с 60 до 55 лет: украинцы требуют пересмотреть законодательство

15:22, 27 июля 2026 6k
Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

Мужчину остановили, провели «экспресс-ВВК» и сразу отправили в часть: что решил суд по делу о мобилизации за сутки

16:01, 26 июля 2026 14k
Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

Спор из-за забора между соседями: Верховный Суд объяснил, какие обстоятельства не нужно выяснять для разрешения дела

17:13, 26 июля 2026 11k
Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

Ради отсрочки сына женщина изменила группу инвалидности с помощью Photoshop и корректора: суд вынес приговор

17:49, 26 июля 2026 9k
НАПК проверило декларацию должностного лица БЭБ Зазулинского, который нашел 533 тысячи евро «в сейфе отца»

НАПК проверило декларацию должностного лица БЭБ Зазулинского, который нашел 533 тысячи евро «в сейфе отца»

14:19, 27 июля 2026 4k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговые последствия попаданий БПЛА: НДС и налог на прибыль при ликвидации активов

ДПС разъяснила, как бизнесу списать имущество, уничтоженное войной, без лишних налогов

Верховный Суд объяснил, когда ГМС может принять декларацию об отказе от гражданства РФ

Сам факт прекращения работы российских дипломатических учреждений в Украине недостаточно для подачи декларации об отказе от гражданства РФ – Верховный Суд определил обязательное условие.

Медицинский каннабис легален уже 2 года, но доступ к нему по-прежнему ограничен: почему пациенты до сих пор не могут легко получить лечение

Медицинский каннабис в Украине легализовали, однако пациенты по-прежнему сталкиваются с дефицитом препаратов и бюрократическими барьерами: что обсуждали на круглом столе.

Решение ВЛК не всегда обязательно: что нужно знать военным перед прохождением оценки функционирования

Отсутствие постановления военно-врачебной комиссии не лишает военнослужащего права пройти оценку повседневного функционирования, однако может повлиять на определение причины инвалидности и объем государственных гарантий.

Передача ФСБ координат мест дислокации ВСУ является оконченным составом государственной измены независимо от последующего поражения объектов — ВС

Добровольная передача представителю государства-агрессора сведений о местах дислокации украинских войск является оконченным составом государственной измены независимо от того, были ли впоследствии поражены соответствующие объекты.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]