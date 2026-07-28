Учитель имеет подработку в частной компании: может ли он потерять отсрочку от мобилизации

В каких случаях педагог сохранит отсрочку от мобилизации, даже имея вторую работу.

Иллюстративное фото, источник - zhitomir.info

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Учителя, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, не теряют ее только из-за того, что дополнительно работают по совместительству. Наличие другого места работы само по себе не может быть причиной для отказа в отсрочке. Вместе с тем ТЦК могут проверять другие условия, в частности статус основного места работы и размер педагогической нагрузки.

Отсрочка от мобилизации для педагогов: какие условия действуют

Право на отсрочку от призыва во время мобилизации имеют военнообязанные граждане, которые относятся к определенным законом категориям. Одной из таких категорий являются педагогические работники.

В то же время само наличие должности учителя не означает автоматического получения отсрочки. Для этого должны выполняться требования, предусмотренные законодательством, в частности относительно характера работы и педагогической нагрузки.

Согласно части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», право на отсрочку имеют, в частности, работники учреждений образования при условии, что педагогическая работа является для них основным местом работы, а объем нагрузки составляет не менее 0,75 ставки.

Работа по совместительству не отменяет право на отсрочку

Дополнительная работа учителя в другом учреждении или компании не влияет на право на отсрочку, если основные требования для ее получения выполнены.

То есть если педагог работает в школе по основному месту работы и имеет необходимую педагогическую нагрузку, наличие дополнительной занятости по совместительству не является основанием для аннулирования отсрочки.

Юристы объясняют, что дополнительная работа не меняет статус основного места работы и не лишает работника права пользоваться предусмотренной законом отсрочкой.

Когда могут возникнуть проблемы с отсрочкой

Основанием для отказа или отмены отсрочки может быть не сам факт дополнительного трудоустройства, а несоответствие требованиям закона.

В частности, внимание обращают на такие обстоятельства:

педагогическая должность не является основным местом работы;

размер педагогической нагрузки меньше чем 0,75 ставки;

отсутствуют другие необходимые подтверждения права на отсрочку.

Таким образом, сама по себе работа учителя по совместительству в частной компании или другом учреждении не лишает его права на отсрочку от мобилизации. Главным является соблюдение требований относительно основной педагогической работы и необходимого объема нагрузки.

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