Даже без вздутой крышки: какие домашние консервы могут быть смертельно опасными

Ботулизм может скрываться даже в «нормальной» консервации: что нужно знать каждому

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Лето и начало осени — традиционный сезон домашнего консервирования овощей, фруктов, грибов, рыбы и мяса. В этот период многие украинцы делают запасы на зиму, однако вместе с этим возрастает и риск ботулизма — одного из самых опасных пищевых отравлений. Специалисты подчеркивают, что избежать опасного заболевания помогут соблюдение правил консервирования, правильное хранение продуктов и отказ от употребления продукции сомнительного качества.

Что такое ботулизм и почему он возникает

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, которое возникает из-за попадания в организм ботулотоксина. Его вырабатывает бактерия Clostridium botulinum при отсутствии кислорода. Именно поэтому чаще всего источником заражения становятся герметично закрытые домашние консервы, если при их приготовлении были нарушены правила консервирования.

Чаще всего ботулизм связывают с употреблением домашних мясных, рыбных, грибных и овощных консервов, а также домашней вяленой, копченой или соленой рыбы и мяса.

Как безопасно консервировать продукты дома

Чтобы домашние заготовки были безопасными, специалисты Госпродпотребслужбы рекомендуют:

использовать только свежие и качественные продукты;

тщательно мыть овощи, фрукты, зелень и грибы, полностью удаляя остатки почвы;

использовать чистые и простерилизованные банки и крышки;

соблюдать проверенные рецепты и рекомендованную технологию приготовления;

не использовать поврежденные банки или крышки, которые не обеспечивают герметичности;

хранить домашнюю консервацию в прохладном темном месте.

Особенно внимательными следует быть при консервировании мяса, рыбы и грибов. Именно домашние консервы из этих продуктов чаще всего связывают со случаями ботулизма, поскольку в домашних условиях не всегда можно обеспечить достаточную стерилизацию.

Какие консервы могут быть опасными

Не следует употреблять домашнюю консервацию, если:

крышка банки вздута;

банка повреждена или протекает;

продукт имеет необычный запах, изменил цвет или покрылся плесенью;

есть любые сомнения относительно качества продукта или условий его приготовления.

При этом важно помнить, что ботулотоксин не изменяет вкус, запах или внешний вид продукта. Поэтому даже консервация без видимых признаков порчи может представлять опасность. Если возникли хотя бы малейшие сомнения в безопасности продукта, его лучше не употреблять.

Почему не стоит покупать домашнюю консервацию в местах стихийной торговли

Специалисты также не рекомендуют покупать домашние консервы, а также домашнюю копченую, соленую или вяленую рыбу и мясо у случайных продавцов или в местах стихийной торговли.

Такие продукты не проходят государственный контроль, поэтому их безопасность не может быть гарантирована.

Какие симптомы ботулизма

Первые симптомы ботулизма могут появиться как через несколько часов, так и через несколько суток после употребления опасного продукта.

К основным признакам заболевания относятся:

нарушение зрения (затуманивание или двоение в глазах);

сухость во рту;

затрудненное глотание;

нарушение речи;

общая мышечная слабость;

тошнота, рвота или боль в животе;

затрудненное дыхание.

При появлении таких симптомов после употребления домашних консервов или домашних рыбных либо мясных продуктов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Самолечение в таком случае может быть опасным.

Как снизить риск ботулизма

Риск ботулизма можно значительно снизить, если соблюдать правила домашнего консервирования, использовать качественное сырье и не употреблять продукцию сомнительного происхождения или качества.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет защитить себя и своих близких от одного из самых опасных пищевых отравлений.

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