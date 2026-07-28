Денис Улютин: биография министра социальной политики, семьи и единства Украины

Денис Валерьевич Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины.

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Денис Улютин — украинский государственный служащий с более чем 20-летним опытом работы в сфере государственного управления и финансов. До перехода в Министерство социальной политики работал в Государственной налоговой администрации Украины, Аппарате Премьер-министра Украины, Секретариате Кабинета Министров и Министерстве финансов. В 2020–2025 годах занимал должность первого заместителя министра финансов Украины, а 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины.

Биография Дениса Улютина

Денис Валерьевич Улютин родился 18 апреля 1982 года. Официальная биография, опубликованная Министерством социальной политики, семьи и единства Украины, не содержит информации о месте его рождения.

Образование

Денис Улютин получил образование в сфере финансов. В 2004 году он получил квалификацию магистра финансов в Национальной академии государственной налоговой службы Украины.

Начало профессиональной деятельности

Профессиональную деятельность Денис Улютин начал в Государственной налоговой администрации Украины, где работал главным государственным налоговым инспектором. В целом его опыт в сфере государственного управления и финансов составляет более 20 лет.

С марта 2010 года по апрель 2016 года Улютин работал в Аппарате Премьер-министра Украины. Следующим этапом его карьеры стала работа в Министерстве финансов: с апреля 2016 года по июнь 2018 года он возглавлял патронатную службу министра финансов Украины.

В 2019 году Денис Улютин продолжил работу в системе государственного управления. С апреля того года он занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины. Документы Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы также подтверждают его участие в конкурсе на эту должность в 2019 году.

Работа в Министерстве финансов Украины

4 апреля 2020 года Денис Улютин был назначен первым заместителем министра финансов Украины. На этой должности он работал до июля 2025 года.

На посту первого заместителя министра финансов Денис Улютин координировал межбюджетные отношения, финансирование сектора безопасности и обороны, деятельности органов прокуратуры и отдельных правоохранительных органов, а также отвечал за реализацию национальных программ сотрудничества Украина — НАТО.

В Министерстве финансов Улютин координировал направления реформирования системы управления государственными финансами. К ним относились среднесрочное бюджетное планирование, развитие системы верификации государственных социальных выплат и совершенствование управления публичными инвестициями. Также он участвовал в евроинтеграционной работе, в частности в техническом диалоге с Европейской комиссией по вопросам публичных финансов.

В этот период Улютин также участвовал в международном финансовом диалоге, в частности в обсуждении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, а также в работе по совершенствованию системы противодействия отмыванию денег и выполнению евроинтеграционных обязательств Украины.

Назначение министром социальной политики, семьи и единства Украины

17 июля 2025 года Верховная Рада Украины поддержала новый состав Кабинета Министров, представленный премьер-министром Юлией Свириденко. Денис Улютин был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины.

На посту министра одним из направлений его работы стала трансформация системы социальной поддержки с ориентацией на фактические потребности человека и семьи. В частности, Министерство внедряет Базовую социальную помощь, которая должна объединить отдельные виды государственной поддержки и обеспечить более адресный подход к ее назначению.

Отдельным направлением стала поддержка семей с детьми. В 2026 году реализуется программа «єЯсла», а Министерство работает над цифровизацией и объединением механизмов получения различных видов «детских» выплат.

16 июля 2026 года парламент утвердил новый состав правительства, сформированный по представлению новоназначенного премьер-министра Сергея Корецкого. Денис Улютин сохранил должность министра социальной политики, семьи и единства Украины.

Поддержка внутренне перемещенных лиц

Под руководством Дениса Улютина Министерство развивает механизмы жилищной поддержки внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий. В частности, была введена государственная поддержка по программе «єОселя».

Министерство также работает над комплексным подходом к внутреннему перемещению, который должен охватывать путь человека от эвакуации и временного размещения до интеграции в громаде. Соответствующие подходы закладываются в государственную политику в отношении внутренне перемещенных лиц.

Отдельным направлением работы Дениса Улютина на посту министра стала политика поддержки добровольного возвращения и реинтеграции украинцев из-за границы. В 2026 году Минсоцполитики совместно с международными партнерами запустило цифровую платформу «Додому», которая объединяет информацию о государственных сервисах, возможностях трудоустройства и обучения, социальной поддержке и условиях в украинских громадах, а также помогает сформировать персональный план возвращения. Денис Улютин представлял подходы к поддержке возвращения и реинтеграции украинцев и принял участие в официальной презентации платформы.

Реформирование социальной системы и международные проекты

В 2026 году Министерство социальной политики, семьи и единства начало реализацию проекта SPIRIT — Social Protection for Inclusion, Resilience, Innovation and Transformation. Общий объем финансирования проекта составляет 880 млн долларов США. Он направлен на модернизацию системы социальной защиты, поддержку уязвимых категорий населения и усиление возможностей громад.

Проект реализуется при поддержке Всемирного банка и международных партнеров. Из общего объема финансирования 860 млн долларов составляет заем Международного банка реконструкции и развития, а еще 20 млн долларов — грантовое софинансирование.

Еще одним направлением работы Министерства является развитие сети Центров жизнестойкости, в которых граждане могут бесплатно получить психосоциальную поддержку. По состоянию на 2026 год такие центры действовали в 369 громадах Украины.

Улютин также участвует в международном диалоге по вопросам социальной политики и положения украинцев за рубежом. В частности, в 2026 году он обсуждал с представителями Европейского Союза механизмы перехода украинцев после запланированного завершения действия режима временной защиты в ЕС и представлял Украину на международных мероприятиях, посвященных социальным правам и социальной защите.

Ранг и награды

Денис Улютин имеет 3-й ранг государственного служащего. В 2017 году он получил благодарность Министерства финансов Украины.

По состоянию на июль 2026 года Денис Улютин занимает должность министра социальной политики, семьи и единства Украины. На этом посту он работает над реформированием системы социальной поддержки, политикой в отношении семей и детей, поддержкой внутренне перемещенных лиц, развитием социальных услуг и реализацией международных проектов в социальной сфере.

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