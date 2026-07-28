Сколько стоит услуга по вклеиванию фото в паспорт при достижении 25 и 45 лет

В Миграционной службе также объяснили, нужно ли для вклеивания фотографии в паспорт записываться в электронную очередь.

Фото: facebook.com/dp.dmsu

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Миграционная служба напомнила, что вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины в форме книжечки при достижении 25- и 45-летнего возраста осуществляется бесплатно.

«Для получения этой услуги записываться в электронную очередь не нужно.

Заявление на получение указанной услуги подается заявителем лично не позднее чем через месяц после достижения 25- или 45-летнего возраста и рассматривается в пятидневный срок со дня обращения», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что паспорта гражданина Украины образца 1994 года, в которые не вклеена фотография лица при достижении им 25- или 45-летнего возраста, срок вклеивания которой наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после 24 февраля 2022 года, являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины, и подлежат обмену либо вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

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