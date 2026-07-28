Скільки коштує послуга з вклеювання фото у паспорт при досягненні 25 та 45 років

У Міграційній службі також пояснили, чи треба для вклеювання фото у паспорт записуватися до електронної черги.

Фото: facebook.com/dp.dmsu

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Міграційна служба нагадала, що вклеювання фотографії у паспорт громадянина України у формі книжечки, при досягненні 25- та 45-річного віку, здійснюється безкоштовно.

«Для отримання цієї послуги, записуватися до електронної черги не потрібно.

Заява на отримання зазначеної послуги подається заявником особисто та не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 — річного віку і розглядається у п’ятиденний термін із дня звернення», — заявили у відомстві.

Також там додали, що паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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