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Скільки коштує послуга з вклеювання фото у паспорт при досягненні 25 та 45 років

06:48, 28 липня 2026 75
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У Міграційній службі також пояснили, чи треба для вклеювання фото у паспорт записуватися до електронної черги.
Скільки коштує послуга з вклеювання фото у паспорт при досягненні 25 та 45 років
Фото: facebook.com/dp.dmsu
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Міграційна служба нагадала, що вклеювання фотографії у паспорт громадянина України у формі книжечки, при досягненні 25- та 45-річного віку, здійснюється безкоштовно.

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«Для отримання цієї послуги, записуватися до електронної черги не потрібно.

Заява на отримання зазначеної послуги  подається заявником особисто та не пізніше ніж через місяць після досягнення 25- або 45 — річного віку і розглядається у п’ятиденний термін із дня звернення», — заявили у відомстві.

Також там додали, що паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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