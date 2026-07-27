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Штрафи більше не надходитимуть: як достроково скасувати статус належного користувача авто

23:48, 27 липня 2026 82
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Власник або водій можуть достроково припинити дію статусу, якщо автомобілем більше не користуються.
Штрафи більше не надходитимуть: як достроково скасувати статус належного користувача авто
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Головний сервісний центр МВС нагадав, що статус належного користувача транспортного засобу можна скасувати, якщо людина більше не користується автомобілем. Це можна зробити автоматично після настання визначених умов або достроково — за заявою.

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Для чого потрібен статус належного користувача

Статус належного користувача дає можливість офіційно передати право керування автомобілем іншій особі. У такому разі штрафи за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами автоматичної фіксації, надходитимуть фактичному водієві, а не власнику транспортного засобу.

Коли статус скасовується автоматично

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, що статус належного користувача припиняється автоматично у таких випадках:

  • після закінчення строку, на який його було оформлено;
  • після зміни власника транспортного засобу;
  • після призначення нового належного користувача.

Як достроково скасувати статус

Якщо автомобілем більше не користуються як належний користувач, статус можна скасувати достроково.

Для цього потрібно подати відповідну заяву. Ініціювати скасування можуть як власник транспортного засобу, так і належний користувач.

Де можна оформити скасування

Скасувати статус можна:

  • онлайн через Кабінет водія;
  • у застосунку «Дія»;
  • особисто в будь-якому сервісному центрі МВС.

Що потрібно під час особистого звернення

У МВС звернули увагу, що під час особистого звернення належний користувач може скасувати свій статус лише за присутності власника транспортного засобу або за наявності нотаріально посвідченої довіреності.

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