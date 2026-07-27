Мільйони в гаражах і нерухомість за кордоном: НАЗК перевірило 415 декларацій посадовців

НАЗК за пів року виявило порушення у понад 412 деклараціях посадовців на суму понад 1,9 млрд грн.

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Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 415 повних перевірок декларацій посадових осіб за перше півріччя цього року. Перевірки проводилися на основі ризик-орієнтованого підходу.

За результатами перевірок порушення виявили у 412 деклараціях. Загальна сума встановлених ознак порушень перевищила 1,9 млрд грн.

Як повідомили у НАЗК, зокрема:

у 243 деклараціях встановлено ознаки недостовірних відомостей (ст. 366-2 Кримінального кодексу України (КК України) або ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) на загальну суму понад 1,836 млрд грн;

у п’яти – ознаки необґрунтованості активів на понад 23 млн грн;

у семи – ознаки незаконного збагачення на понад 111 млн грн.У відомстві зазначили, що ефективність проведених повних перевірок за шість місяців 2026 року становить 61% від кількості перевірок із затвердженим результатом.

НАЗК також повідомило, що серед виявлених випадків були, зокрема, ситуації із незадекларованими значними коштами, прихованою нерухомістю за кордоном тощо.

Початок повної перевірки ще не означає, що декларант вчинив корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення. Якщо за результатами перевірки встановлено порушення, НАЗК вживає заходів для притягнення особи до відповідальності згідно із законодавством.

Серед усіх завершених з початку року повних перевірок декларацій найбільше порушень встановлено у деклараціях, поданих представниками:

органів місцевого самоврядування — у 102 деклараціях (з них 80 — подані депутатами місцевих рад, з яких 9 — депутати обласних рад; одним головою міської ради та одним секретарем міської ради, двома сільськими головами, 18 — працівниками апаратів місцевих рад);

обласних і районних державних адміністрацій — у 9 (серед них одна подана заступником голови обласної державної адміністрації);

Державної міграційної служби — в 11;

митної та податкової служб — у 7 (з них дві подані митниками та п’ять — представниками податкової служби);

Національної поліції України — у 15;

регіональних та територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ — у 5;

Державної служби України з надзвичайних ситуацій — у 6;

Національної гвардії України — у 6;

державних підприємств — у 12, з них сім подані керівниками або виконувачами їх обов’язків, три — заступниками, одним членом комісії з реорганізації;

комунальних підприємств — у 13, з них десять подані керівниками або виконувачами їх обов’язків та двома — заступниками;

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — у 11;

судової системи — у 6, з них 2 суддями.

Регіональний зріз

Найвищий відсоток підтверджених порушень зафіксовано у деклараціях посадовців з таких регіонів:

у 39 з 47 — перевірених декларацій, поданих посадовцями Дніпропетровської області (83%);

у 7 з 9 — Чернівецької області (78%);

у 14 з 19 — Вінницької області (74%);

у 8 з 11 — Житомирської області (73%);

у 13 з 18 — Харківської області (72%);

у 10 з 14 — Хмельницької області (71%);

у 9 з 13 — Запорізької області (69%);

у 20 з 30 — Київської області (67%);

у 11 з 19 — Закарпатської області (58%);

у 13 з 24 — Одеської області (54%);

у 6 з 12 — Черкаської області (50%);

у 7 з з 14 — Полтавської області (50%);

у 12 з 28 — Львівської області (43%);

у 46 зі 114 — м. Києва (40%).

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