Учасники додаткових сесій НМТ отримали офіційні результати: де їх переглянути

Вступники вже можуть сформувати інформаційну картку учасника НМТ для подання до українських закладів вищої освіти.

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Із сьогоднішнього дня учасники додаткових сесій Національного мультипредметного тесту (НМТ) можуть переглянути офіційні результати за шкалою 100–200 балів у своїх персональних кабінетах.

У вкладці «Результат НМТ-2026» доступні інформаційні матеріали, необхідні для вступної кампанії. Зокрема, вступники можуть сформувати інформаційну картку учасника НМТ для подання до українських закладів вищої освіти, завантажити картки результатів з окремих предметів, а також переглянути сертифікат учасника тестування.

Водночас вступникам нагадують, що подання заяв до закладів вищої освіти триває до 18:00 1 серпня. Результати учасників додаткових сесій мають таку ж юридичну силу, як і результати основної сесії, тому вони беруть участь у вступній кампанії на рівних умовах.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні пропонують законодавчо врегулювати проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії у 2027 році за спеціальними правилами. Законопроєкт № 15440 розробили на виконання Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2026 рік.

Необхідність змін автори законопроєкту пояснюють безпековою ситуацією та ризиками для вступників і працівників закладів освіти. В умовах російської агресії необхідно забезпечити гнучкий і безпечний алгоритм вступу до закладів фахової передвищої та вищої освіти.