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ВС пояснив, коли пошкодження пломб на електролічильнику саме по собі є підставою для донарахування необлікованої електроенергії

21:25, 27 липня 2026 102
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Верховний Суд скасував рішення двох інстанцій через неповну оцінку експертизи у спорі з обленерго.
ВС пояснив, коли пошкодження пломб на електролічильнику саме по собі є підставою для донарахування необлікованої електроенергії
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Сам факт відсутності доказів втручання у роботу електролічильника ще не означає, що споживач автоматично звільняється від відповідальності за пошкодження пломб. Верховний Суд звернув увагу, що пошкодження або зрив пломб є самостійним порушенням Правил роздрібного ринку електричної енергії, а суди повинні оцінювати всі докази у сукупності. Такого висновку Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду дійшов у справі №902/198/25.

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Суть спору

Фермерське господарство оскаржило рішення комісії АТ «Вінницяобленерго», яка після перевірки донарахувала підприємству вартість необлікованої електроенергії.

Під час технічної перевірки оператор системи розподілу зафіксував механічні пошкодження корпусу лічильника в місцях пломбувальних гвинтів, вилучив лічильник і пломби та направив їх на незалежну експертизу. За результатами засідання комісії споживачу було донараховано 287 924 кВт·год необлікованої електроенергії на суму 2 175 977,21 грн.

Суди першої та апеляційної інстанцій стали на бік фермерського господарства та скасували рішення комісії. Вони дійшли висновку, що експертний висновок не підтверджує втручання у роботу лічильника, а також містить суперечності щодо характеру пошкоджень пломб. Крім того, суди врахували поданий позивачем «консалтинговий висновок», який критикував проведене дослідження.

Що зазначив Верховний Суд

Касаційний господарський суд не погодився з таким підходом.

Суд насамперед звернув увагу, що суди попередніх інстанцій помилково застосували Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ), хоча на момент виникнення спору вони вже втратили чинність, а спірні правовідносини регулювалися Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ).

Верховний Суд також наголосив, що відповідно до ПРРЕЕ пошкодження або відсутність пломб є окремим видом порушення. Для застосування порядку розрахунку необлікованої електроенергії не потрібно додатково доводити втручання у роботу засобу обліку чи факт безоблікового споживання електроенергії. Такий підхід вже сформульований Великою Палатою Верховного Суду та залишається актуальним і після запровадження ПРРЕЕ.

Верховний Суд про оцінку експертного висновку

Окрему увагу касаційний суд приділив оцінці доказів.

Верховний Суд зазначив, що експертиза у таких спорах є не факультативною, а обов’язковою вимогою законодавства, оскільки саме вона має підтверджувати факт пошкодження пломб чи втручання у засіб комерційного обліку. При цьому експертиза проводиться не для судового процесу, а для застосування механізму, передбаченого ПРРЕЕ.

На думку касаційної інстанції, суди безпідставно відкинули висновок Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. Вони зосередилися на критиці використаної експертом методики та фактично перебрали на себе функції спеціаліста, хоча визначення методів дослідження належить саме експерту.

Крім того, Верховний Суд звернув увагу, що суди не дали належної оцінки результатам другого етапу експертизи, під час якого були виявлені внутрішні механічні пошкодження пломб, що, за висновком експерта, свідчили про їх розкриття та повторне навішування.

«Консалтинговий висновок» не є повторною експертизою

Оцінюючи доказову силу документа, на який посилалося фермерське господарство, Верховний Суд зазначив, що так званий «консалтинговий висновок» фактично є рецензією на експертний висновок.

Суд підкреслив, що автор цього документа не досліджував самі речові докази — лічильник і пломби, а лише аналізував уже складений експертний висновок. Тому така рецензія не є повторною чи додатковою експертизою та не може оцінюватися за правилами, встановленими для судового експертного висновку.

Який висновок зробив Верховний Суд

Касаційний господарський суд ВС дійшов висновку, що місцевий та апеляційний суди допустили вибіркову оцінку доказів, не дослідили їх у сукупності та неправильно застосували норми матеріального і процесуального права.

У зв’язку з цим Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу АТ «Вінницяобленерго», скасував рішення обох інстанцій і передав справу на новий розгляд до Господарського суду Вінницької області. Під час нового розгляду суд має повторно дослідити всі докази, надати їм належну оцінку та вирішити спір із урахуванням правових висновків Верховного Суду.

З повним текстом рішення КГС ВС від 27 січня 2026 року у справі №902/198/25 можна ознайомитись за посиланням.

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