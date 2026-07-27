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Дитина їде до табору: що батькам варто перевірити у спальних кімнатах перед заселенням

20:39, 27 липня 2026 101
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Кожна дитина повинна бути забезпечена окремим спальним місцем, комплектом постільної білизни та належними умовами для відпочинку.
Дитина їде до табору: що батькам варто перевірити у спальних кімнатах перед заселенням
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У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку спальні кімнати мають відповідати вимогам Санітарного регламенту, який визначає умови проживання дітей та організації їхнього відпочинку. 

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Як пояснює Держпродспоживслужба, згідно з установленими нормами, у спальнях для дітей молодшого віку дозволено розміщувати не більше п’яти осіб, а для дітей середнього та старшого віку — не більше чотирьох.

Кожна дитина повинна мати окреме спальне місце та бути забезпечена комплектом постільної білизни.

Також регламент встановлює вимоги до мікроклімату приміщень. Спальні кімнати повинні мати природне освітлення, можливість регулярного провітрювання та відповідати встановленим нормам температурного режиму.

Дотримання цих вимог сприяє повноцінному відновленню дітей, знижує ризик поширення інфекційних захворювань і забезпечує безпечні та комфортні умови перебування в закладах оздоровлення та відпочинку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», раніше нагадали батькам про основні правила підготовки дітей до літнього відпочинку в таборах. З початком літніх канікул тисячі дітей вирушать на відпочинок та оздоровлення, тому дорослим варто завчасно подбати про безпеку дитини.

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діти Держпродспоживслужба

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