Оренда житла з викупом: за яких умов нерухомість переходить у власність

Після повної сплати орендних платежів, а також за відсутності інших обтяжень чи обмежень на житло, нерухомість переходить у власність орендаря.

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Оренда житла з викупом передбачає передачу юридичною особою фізичній особі майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва або готове житло на строк до 30 років.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Харківській області, відповідно до Податкового кодексу України, оренда житла з викупом передбачає передачу юридичною особою-орендодавцем фізичній особі майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва та/або готове житло на підставі відповідного договору.

Такий договір укладається на тривалий строк — до 30 років. Після повної сплати орендних платежів, а також за відсутності інших обтяжень чи обмежень на житло, нерухомість переходить у власність орендаря. Право власності може бути оформлене як після завершення строку договору, так і достроково, якщо всі фінансові зобов’язання виконані.

У ДПС також зазначили, що договір оренди житла з викупом може передбачати відступлення права вимоги на отримання платежів за таким договором.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні змінюються правила у сфері житлової політики. Як відомо, Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади житлової політики» №4751-IX. Документ скасовує Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду, повністю оновлюючи підхід до управління, оренди та придбання житла.

Одним з нових механізмів є оренда житла з правом викупу. Це житло, яке після десяти років оренди можна буде отримати у власність.

Українці, які мешкають у житлі з державного чи комунального фонду понад 10 років, отримали можливість укладати договір оренди з правом викупу. Йдеться не про соціальне житло, а про звичайні об’єкти. Важливо, що така купівля здійснюється лише за ринковою ціною — нижча вартість не допускається. Кошти, які надходять від оренди з викупом, спрямовуються виключно до спеціального револьверного фонду.

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