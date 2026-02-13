Українці, які орендують житло 10 років, зможуть викупити квартиру

Українці, які понад 10 років проживають у державному чи комунальному житлі, зможуть укласти договір оренди з правом викупу за ринковою ціною.

В Україні змінюються правила у сфері житлової політики. Як відомо, Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про основні засади житлової політики» №4751-IX. Документ скасовує Житловий кодекс 1983 року та закон про приватизацію державного житлового фонду, повністю оновлюючи підхід до управління, оренди та придбання житла.

Одним з нових механізмів є оренда житла з правом викупу. Це житло, яке після десяти років оренди можна буде отримати у власність.

Українці, які мешкають у житлі з державного чи комунального фонду понад 10 років, отримали можливість укладати договір оренди з правом викупу. Йдеться не про соціальне житло, а про звичайні об'єкти. Важливо, що така купівля здійснюється лише за ринковою ціною — нижча вартість не допускається. Кошти, які надходять від оренди з викупом, спрямовуються виключно до спеціального револьверного фонду.

Цей фонд використовується на нове будівництво житла або його утримання. Усі доходи фіксуються окремо та проходять обов’язковий аудит, що забезпечує прозорість використання коштів.Оренда з правом викупу — лише один із механізмів, якими держава підтримує громадян у забезпеченні житлом. Українці, дані про яких внесено до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, можуть побудувати, купити або орендувати житло за підтримки держави чи органів місцевого самоврядування.

Фінансова допомога може надаватися у формі пільгових довгострокових кредитів, компенсацій витрат на придбання житла або сплату пайових внесків у житлово-будівельних кооперативах. Також можливе надання житла в користування на умовах фінансового лізингу.

Розмір підтримки визначається з урахуванням кількості членів сім’ї та інших нормативів. Якщо використовується державний бюджет, порядок надання допомоги затверджує Кабінет Міністрів, а в разі використання місцевих коштів — місцева влада.

Підкреслюється, що державна допомога надається лише один раз, якщо інше не передбачено законом. Вона вважається використаною з моменту, коли особа набуває права власності на житло.

Зазначимо, що новий закон про житлову політику передбачає запровадження в Україні механізму соціальної оренди з можливістю компенсації витрат, а також створення цифрової системи обліку заяв громадян.

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що закон передбачає нові механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла, а також розширення програми «єОселя».

Як повідомлялося, законопроєкт №12377, який змінює принципи житлової політики, був ухвалений Верховною Радою 13 січня в другому читанні та в цілому.

