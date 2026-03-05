  1. У світі

Фінляндія може дозволити розміщення ядерної зброї на своїй території

20:42, 5 березня 2026
Законопроєкт передбачає можливість ввезення або розміщення ядерної зброї у межах оборонної співпраці з НАТО.
Фінляндія може дозволити розміщення ядерної зброї на своїй території
Міністерство оборони Фінляндії ініціювало зміни до законодавства, які можуть дозволити розміщення ядерної зброї на території країни у рамках оборонної співпраці з НАТО.

Наразі чинне законодавство повністю забороняє ввезення, транспортування, доставку або зберігання ядерних вибухових речовин у країні.

Утім новий законопроєкт передбачає, що такі дії можуть бути дозволені, якщо вони пов’язані з військовою обороною Фінляндії, колективною обороною НАТО або оборонним співробітництвом.

«Згідно з чинним законодавством, ввезення ядерних вибухових речовин до Фінляндії, а також їх транспортування, доставка або володіння ними на території Фінляндії повністю заборонені. Законопроєкт пропонує, щоб ввезення, транспортування, доставка або володіння ядерною зброєю у Фінляндії було можливим у майбутньому, якщо це пов’язано з військовою обороною Фінляндії, колективною обороною НАТО або оборонним співробітництвом», — йдеться у повідомленні уряду Фінляндії.

Уряд Фінляндії зазначає, що більшість країн НАТО не мають законодавчих обмежень, які б перешкоджали повному застосуванню механізмів стримування Альянсу. Запропоновані зміни покликані привести фінське законодавство у відповідність до оборонних операцій НАТО та є частиною ширшої законодавчої реформи, необхідної для інтеграції країни в Альянс.

У владі пояснюють, що ініціатива спрямована на посилення безпеки Фінляндії в умовах непередбачуваної міжнародної ситуації. Очікується, що вона підвищить ефективність стримування та створить вищий бар’єр для можливих військових дій проти країни та НАТО загалом.

«Фінляндія повинна зробити все від неї залежне, щоб забезпечити підтримку, розвиток і, за необхідності, повне впровадження оборони Альянсу. Законодавча поправка забезпечить умови для дій не тільки в рамках НАТО, але й у двосторонньому та багатосторонньому співробітництві. Законодавча поправка виведе участь Фінляндії в ядерному стримуванні НАТО на рівень, порівнянний з рівнем найближчих партнерів Фінляндії», — наголосили в уряді.

Водночас у Гельсінкі підкреслюють, що зміни до законодавства не означають намірів Фінляндії розміщувати ядерну зброю на своїй території або придбавати її. За даними уряду, і в НАТО наразі немає таких планів.

Також зазначається, що нові правила не вплинуть на проведення навчань НАТО з ядерного стримування, під час яких ядерна зброя, як і раніше, не переміщується.

Очікується, що відповідні законодавчі зміни можуть бути ухвалені у максимально короткі строки.

Фінляндія ядерна зброя

