Google Play змінив правила для розробників і знизив комісії

Розробники отримають спрощену реєстрацію магазинів додатків та нову бізнес-модель з нижчими тарифами на транзакції.

Компанія Google анонсувала суттєві оновлення для бізнес-моделей сторонніх магазинів додатків, впровадження додаткових опцій оплати та зменшення комісії для покупок у застосунках, розміщених у Google Play.

Розробники отримають більше свободи у виборі способу обробки транзакцій. Вони зможуть використовувати власні платіжні системи поряд із системами Google Play або перенаправляти користувачів на власні вебсайти для здійснення покупок.

Підтвердження магазинів і нова бізнес-модель

Google також запроваджує підтвердження сторонніх магазинів: розробники зможуть зареєструвати свій магазин застосунків для спрощеного процесу встановлення. Ті, хто не братиме участь у програмі, не зазнають змін або штрафів.

Нова бізнес-модель передбачає зменшення комісії при використанні платіжних систем Google Play. Для нових встановлень користувачів комісія за покупки у додатках (IAP) знижується з 30% до 20%, а для наявних додатків – до 25%.

В Європейській економічній зоні, Великій Британії та США ставка за використання платіжної системи Google становитиме 5%. Для повторних підписок комісія встановлена на рівні 10%.

Програми підтримки розробників

Google запускає Програму покращення досвіду роботи з додатками та оновлює програму підвищення рівня Google Play Games. Розробники, які братимуть участь у цих програмах, отримають ще нижчі тарифи:

15% комісії за транзакції з нових встановлень додатків,

20% за транзакції з існуючих встановлень.

Мета оновлень – стимулювати створення високоякісних додатків для різних форм-факторів Android та підвищити задоволеність користувачів.

Поетапне впровадження

Оновлені комісії та програми розгортатимуться за таким графіком:

До 30 червня 2026 року: ЄЕЗ, Велика Британія, США

До 30 вересня 2026 року: Австралія

До 31 грудня 2026 року: Корея та Японія

До 30 вересня 2027 року: решта світу

Реєстрація магазинів додатків з версією основного релізу Android запланована до кінця 2026 року.

Вирішення суперечок з Epic Games

Завдяки оновленням Google також вирішила глобальні суперечки з Epic Games. Компанія наголошує, що зміни сприятимуть зміцненню екосистеми Android, збільшенню кількості успішних розробників та доступності високоякісних додатків і ігор для користувачів.

