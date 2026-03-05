  1. В мире

Google Play изменил правила для разработчиков и снизил комиссии

21:36, 5 марта 2026
Разработчики получат упрощенную регистрацию магазинов приложений и новую бизнес-модель с более низкими тарифами на транзакции.
Компания Google анонсировала существенные обновления для бизнес-моделей сторонних магазинов приложений, внедрение дополнительных опций оплаты и уменьшение комиссии для покупок в приложениях, размещенных в Google Play.

Разработчики получат больше свободы в выборе способа обработки транзакций. Они смогут использовать собственные платежные системы наряду с системами Google Play или перенаправлять пользователей на собственные веб-сайты для совершения покупок.

Подтверждение магазинов и новая бизнес-модель

Google также вводит подтверждение сторонних магазинов: разработчики смогут зарегистрировать свой магазин приложений для упрощенного процесса установки. Те, кто не будет участвовать в программе, не подвергнутся изменениям или штрафам.

Новая бизнес-модель предусматривает уменьшение комиссии при использовании платежных систем Google Play. Для новых установок пользователей комиссия за покупки в приложениях (IAP) снижается с 30% до 20%, а для существующих приложений — до 25%.

В Европейской экономической зоне, Великобритании и США ставка за использование платежной системы Google составит 5%. Для повторных подписок комиссия установлена на уровне 10%.

Программы поддержки разработчиков

Google запускает Программу улучшения опыта работы с приложениями и обновляет программу повышения уровня Google Play Games. Разработчики, которые будут участвовать в этих программах, получат еще более низкие тарифы:

  • 15% комиссии за транзакции с новых установок приложений,
  • 20% за транзакции с существующих установок.

Цель обновлений – стимулировать создание высококачественных приложений для различных форм-факторов Android и повысить удовлетворенность пользователей.

Поэтапное внедрение

Обновленные комиссии и программы будут развертываться по следующему графику:

  • До 30 июня 2026 года: ЕЭЗ, Великобритания, США
  • До 30 сентября 2026 года: Австралия
  • До 31 декабря 2026 года: Корея и Япония
  • До 30 сентября 2027 года: остальной мир

Регистрация магазинов приложений с версией основного релиза Android запланирована до конца 2026 года.

Решение споров с Epic Games

Благодаря обновлениям Google также решила глобальные споры с Epic Games. Компания отмечает, что изменения будут способствовать укреплению экосистемы Android, увеличению количества успешных разработчиков и доступности высококачественных приложений и игр для пользователей.

