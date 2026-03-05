Google Play изменил правила для разработчиков и снизил комиссии
Компания Google анонсировала существенные обновления для бизнес-моделей сторонних магазинов приложений, внедрение дополнительных опций оплаты и уменьшение комиссии для покупок в приложениях, размещенных в Google Play.
Разработчики получат больше свободы в выборе способа обработки транзакций. Они смогут использовать собственные платежные системы наряду с системами Google Play или перенаправлять пользователей на собственные веб-сайты для совершения покупок.
Подтверждение магазинов и новая бизнес-модель
Google также вводит подтверждение сторонних магазинов: разработчики смогут зарегистрировать свой магазин приложений для упрощенного процесса установки. Те, кто не будет участвовать в программе, не подвергнутся изменениям или штрафам.
Новая бизнес-модель предусматривает уменьшение комиссии при использовании платежных систем Google Play. Для новых установок пользователей комиссия за покупки в приложениях (IAP) снижается с 30% до 20%, а для существующих приложений — до 25%.
В Европейской экономической зоне, Великобритании и США ставка за использование платежной системы Google составит 5%. Для повторных подписок комиссия установлена на уровне 10%.
Программы поддержки разработчиков
Google запускает Программу улучшения опыта работы с приложениями и обновляет программу повышения уровня Google Play Games. Разработчики, которые будут участвовать в этих программах, получат еще более низкие тарифы:
- 15% комиссии за транзакции с новых установок приложений,
- 20% за транзакции с существующих установок.
Цель обновлений – стимулировать создание высококачественных приложений для различных форм-факторов Android и повысить удовлетворенность пользователей.
Поэтапное внедрение
Обновленные комиссии и программы будут развертываться по следующему графику:
- До 30 июня 2026 года: ЕЭЗ, Великобритания, США
- До 30 сентября 2026 года: Австралия
- До 31 декабря 2026 года: Корея и Япония
- До 30 сентября 2027 года: остальной мир
Регистрация магазинов приложений с версией основного релиза Android запланирована до конца 2026 года.
Решение споров с Epic Games
Благодаря обновлениям Google также решила глобальные споры с Epic Games. Компания отмечает, что изменения будут способствовать укреплению экосистемы Android, увеличению количества успешных разработчиков и доступности высококачественных приложений и игр для пользователей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.