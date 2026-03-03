  1. Фото
  2. / В Украине

На Запорожье эвакуировали каменных баб из-под ударов российских КАБов: фото

22:54, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Существовал риск утраты уникальных исторических памятников.
На Запорожье эвакуировали каменных баб из-под ударов российских КАБов: фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожской области воины 128 отдельной тяжелой механизированной бригады «Дикое Поле» эвакуировали каменных баб XII века из историко-краеведческого музея Новомихайловки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отметили военные, история началась с обращения одного из военнослужащих в музей истории Днепра. Он сообщил, что рядом с музеем в Новомихайловке уже разрушено несколько зданий в результате ударов КАБов — и существует риск утраты уникальных исторических памятников.

В это время профессиональный историк и военнослужащий 128 бригады «Дикое Поле» Дмитрий Каюк вместе с побратимами работал над экспозицией к четвертой годовщине бригады.

«Оказалось, что в том музее работает моя бывшая студентка. Она подтвердила, что экспонаты до сих пор не эвакуированы. Я обратился к командиру бригады — и он дал разрешение на спасение каменных баб, даже выделил технику», — рассказал Дмитрий Каюк.

К операции присоединился также известный запорожский историк Петр Бойко — поскольку экспонаты необходимо было передать с соблюдением всех правил приема исторических ценностей.

Чтобы откопать этих баб, пришлось основательно поработать лопатами.

Помимо каменных баб, удалось эвакуировать также самые ценные картины и исторические находки, которые экспонировались в музее. Сейчас они переданы в одно из культурных учреждений, где будут храниться на период войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Запорожье

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Как комплаенс спасает активы компании от конфискации: анализ кейсов ВАКС

Штрафы для компаний и принудительные донаты: анализ последних кейсов ВАКС по коррупции.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Европейский инвестиционный банк предоставит кредит для разширения системы 112 в Украине

Система экстренной помощи по номеру 112 заработает по всей Украине при поддержке Европейского инвестиционного банка.

В Раде предлагают снизить налоги для арендодателей, которые сдают жилье ВПЛ

Законопроектом предлагается изменить подход к налогообложению доходов от аренды жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]