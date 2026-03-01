В Киеве наказали водителя Volkswagen, который проехал на желтый сигнал светофора — видео
22:00, 1 марта 2026
В столице привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.
В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Volkswagen, который проехал на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет 510 гривен.
Правоохранители напомнили, что сигналы светофора имеют следующие значения:
- зеленый разрешает движение;
- желтый запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов;
- красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.
