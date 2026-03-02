  1. В Украине

Какие документы подтверждают страховой стаж – объяснили в ПФУ

07:36, 2 марта 2026
Стаж до 2004 года подтверждается трудовой книжкой или другими документами, после – по данным реестра.
Какие документы подтверждают страховой стаж – объяснили в ПФУ
Право на страховую пенсию определяется страховым стажем, приобретенным лицом. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области.

Стаж, приобретенный после 1 января 2004 года – с момента вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» – исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Основным документом для подтверждения периодов трудовой деятельности до 1 января 2004 года является трудовая книжка, оформленная при первом трудоустройстве.

Как подтвердить стаж в случае утери трудовой книжки или ошибок в ней

Порядок подтверждения стажа при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей определен постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года №637.

Если трудовая книжка утеряна, в ней отсутствуют записи или есть неточности, для подтверждения стажа до 2004 года принимаются:

  • данные из реестра застрахованных лиц;
  • выписки или справки, в частности на основании информационных систем предприятий, учреждений и организаций;
  • личные счета и сведения о выплате заработной платы;
  • удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы со сведениями о периодах работы;
  • членские билеты профсоюзов с отметками об уплате взносов.

Если необходимые данные отсутствуют в реестре, а предприятие расположено на временно оккупированной территории или его документы уничтожены или повреждены в результате боевых действий, стаж может быть установлен на основании показаний не менее двух свидетелей. Они должны работать вместе с заявителем на одном предприятии или в одной системе и иметь документы, подтверждающие их работу за соответствующий период.

Подтверждение стажа на оккупированных территориях

Если трудовая книжка содержит исправления или недостоверные записи о работе на предприятиях в Донецкой, Луганской областях, Автономной Республике Крым или Севастополе, стаж подтверждают специальные комиссии по вопросам подтверждения стажа работы. Такие комиссии созданы при главных управлениях Пенсионного фонда Украины в областях и Киеве в соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда от 10 ноября 2006 года №18-1.

Льготный стаж

Стаж работы в особо вредных и тяжелых условиях труда по Списку №1 и №2 подтверждается исключительно документами. Если предприятие ликвидировано без определения правопреемника, льготный стаж подтверждается комиссиями на основании архивных документов.

Лента новостей

Блоги
Публикации
