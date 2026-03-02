  1. В мире

Германия, Франция и Британия могут присоединиться к боевым действиям, если Иран не прекратит атаки

07:18, 2 марта 2026
Лидеры Франции, Германии и Великобритании возмущены атаками Ирана на страны Ближнего Востока, которые не принимали участия в военных операциях США и Израиля.
Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану присоединиться к операции США и Израиля, если Тегеран не прекратит удары по странам на Ближнем Востоке, которые не причастны к боевым действиям. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства Германии.

«Лидеры Франции, Германии и Соединенного Королевства возмущены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками Ирана против стран региона, включая те, которые не принимали участия в первоначальных военных операциях США и Израиля», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что «безрассудные атаки» Ирана направлены против ближайших союзников Европы и угрожают их военным и гражданскому населению по всему региону.

В связи с этим они призывают Тегеран немедленно прекратить атаки, в противном случае страны Е3 присоединятся к боевым действиям.

«Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это может включать, при необходимости, применение соразмерных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники у источника их поражения», — добавили в публикации.

Также там подчеркнули, что по этому вопросу они договорились сотрудничать с США и своими союзниками в регионе.

Германия Франция Иран Великобритания

