  У світі

Німеччина, Франція та Британія можуть доєднатися до бойових дій, якщо Іран не припинить атаки

07:18, 2 березня 2026
Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії обурені атаками Ірану на країни Близького Сходу, які не брали участі в військових операціях СЩА та Ізраїлю.
Лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить удари по країнах на Близькому Сході, які не причетні до бойових дій. Відповідна заява була опублікована на сайті уряду Німеччини.

«Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю», - сказано в заяві.

Також там наголосили, що «безрозсудні атаки» Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.

У зв'язку з цим вони закликають Тегеран негайно припинити атаки, інакше країни Е3 приєднаються до бойових дій.

«Ми вживемо необхідних заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні. Це може включати, за необхідності, застосування співмірних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети і безпілотники за джерелом їхнього ураження», - додали в публікації.

Також там підкреслили, що з цього питання вони домовилися співпрацювати зі США та своїми союзниками в регіоні.

Німеччина Франція Іран Велика Британія

