Британія хоче залучить фахівців з України, щоб допомогти партнерам збивати іранські «шахеди»

07:54, 2 березня 2026
Велика Британія також дозволила використовувати США військові бази країни для «оборонних» ударів на Близькому Сході.
Фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що країна хоче залучити експертів з України для того, щоб допомогти партнерам з країн Перської затоки збивати іранські дрони. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними фахівцями, щоб допомогти партнерам із країн Перської затоки збивати іранські дрони, які їх атакують», - сказав Стармер в відео.

Він додав, що Велика Британія дозволила використовувати США військові бази країни для «оборонних» ударів на Близькому Сході.

За словами Стармера, це рішення було ухвалене, щоб забезпечити «колективну самооборону» союзників та захистити життя людей.

Він додав, що США будуть використовувати бази для «конкретної та обмеженої оборонної мети» – знищення іранських ракет біля джерела їх запуску.

«США запросили дозвіл на використання британських баз для цієї конкретної оборонної мети. Ми вирішили задовольнити це прохання, щоб запобігти запуску ракет Іраном по регіону, вбивству мирних жителів, ставленню під загрозу життя британців та ударам по країнах, які не брали у цьому участі», - сказав прем'єр Британії.

Також Стармер додав, що його країна не приєднується до ударів, але продовжує оборонні дії в регіоні.

