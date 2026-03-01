У Черкасах судитимуть жінку, яка з ножем напала на працівника ТЦК

До суду скеровано обвинувальний акт щодо перешкоджання діяльності ЗСУ

До Черкаського районного суду Черкаської області скеровано обвинувальний акт стосовно 40-річного чоловіка та його матері. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК.

Під час перевірки документів чоловік чинив активний опір представникам ТЦК та СП, а його мати завдала одному з військовослужбовців ножових поранень у спину та руку.

Після скоєного вони втекли, однак були оперативно затримані.

Жінці інкриміновано ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 125 КК України, її сину - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

