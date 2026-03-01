  1. У світі

Британець не спав 8 днів і пережив психоз через роботу

21:25, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Британець після 8 днів без сну повірив, що живе у фільмі «Шоу Трумана».
Британець не спав 8 днів і пережив психоз через роботу
Фото: DailyMail
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

32-річний Томмі Грейвз із Лондона вісім днів не спав, що призвело до глибокої психотичної кризи, під час якої він вважав себе персонажем Джима Керрі у фільмі «Шоу Трумана». Родина викликала швидку допомогу, і чоловіка госпіталізували до психіатричної клініки на місяць, повідомляє DailyMail.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Грейвз розповів, що під час роботи над благодійним проєктом для допомоги бездомним він залишався максимально активним, але думки ставали дедалі екстремальнішими та спотвореними. Він планував боротися з расизмом, сексизмом, війнами та навіть вилікувати рак. В стані психозу він вважав себе на телестудії, а медсестри спостерігали за його «виступом» через камери.

Лікарі діагностували маніакальний епізод із психозом, викликаний стресом та повною відсутністю сну. Під час госпіталізації Грейвз танцював, співав і виконував трюки, впевнений, що «заробить Оскар». Медикаментозне лікування допомогло йому поступово повернутися до реальності.

Після виписки Томмі усвідомив критичну важливість сну для психічного здоров’я. Два роки він вивчав методи нормалізації сну і у квітні 2025 року отримав сертифікат коуча зі сну. Тепер він проводить майстер-класи для компаній і спільнот, популяризує регулярний режим сну та пояснює його вплив на продуктивність і психічне здоров’я.

Грейвз закликає дотримуватися постійного часу сну і пробудження, аби уникнути серйозних проблем, включно з психічними розладами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Велика Британія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи не переглядали з 1996 року — уряд готує жорсткі зміни до КУпАП

Кабмін пропонує збільшити строки притягнення до відповідальності за фінансові правопорушення.

Нові вироки ВС щодо мобілізації, ВЛК та корупції в ЗСУ: дайджест військового права

Прокуратура викриває нові схеми ухилення від призову, а Верховний Суд демонструє дедалі суворішу позицію: релігійні переконання, чи формальне каяття більше не є автоматичними підставами для пом’якшення покарання.

У проєкті нового ЦК можуть повернути заборону на розлучення під час вагітності

У новій редакції Цивільного кодексу України можуть відновити норму, яка встановлює обмеження на розірвання шлюбу у період вагітності.

Межа між умисним вбивством та залишенням у небезпеці: позиція ВС

Як Верховний Суд визначає критерії відмежування умисного вбивства від залишення в небезпеці.

Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]