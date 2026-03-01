Британець не спав 8 днів і пережив психоз через роботу

Британець після 8 днів без сну повірив, що живе у фільмі «Шоу Трумана».

Фото: DailyMail

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

32-річний Томмі Грейвз із Лондона вісім днів не спав, що призвело до глибокої психотичної кризи, під час якої він вважав себе персонажем Джима Керрі у фільмі «Шоу Трумана». Родина викликала швидку допомогу, і чоловіка госпіталізували до психіатричної клініки на місяць, повідомляє DailyMail.

Грейвз розповів, що під час роботи над благодійним проєктом для допомоги бездомним він залишався максимально активним, але думки ставали дедалі екстремальнішими та спотвореними. Він планував боротися з расизмом, сексизмом, війнами та навіть вилікувати рак. В стані психозу він вважав себе на телестудії, а медсестри спостерігали за його «виступом» через камери.

Лікарі діагностували маніакальний епізод із психозом, викликаний стресом та повною відсутністю сну. Під час госпіталізації Грейвз танцював, співав і виконував трюки, впевнений, що «заробить Оскар». Медикаментозне лікування допомогло йому поступово повернутися до реальності.

Після виписки Томмі усвідомив критичну важливість сну для психічного здоров’я. Два роки він вивчав методи нормалізації сну і у квітні 2025 року отримав сертифікат коуча зі сну. Тепер він проводить майстер-класи для компаній і спільнот, популяризує регулярний режим сну та пояснює його вплив на продуктивність і психічне здоров’я.

Грейвз закликає дотримуватися постійного часу сну і пробудження, аби уникнути серйозних проблем, включно з психічними розладами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.