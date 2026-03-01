  1. У світі

Хорватія офіційно оголосила країну вільною від мінної небезпеки через понад 30 років після війни

20:49, 1 березня 2026
Країна виконала головну вимогу Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Фото: Croatia Week
Хорватія офіційно звільнила всю свою територію від мінної небезпеки та виконала ключову умову Оттавська конвенція, повідомляє Croatia Week.

Після війни за незалежність 1991-1995 років велика частина країни залишалася забрудненою мінами та нерозірваними вибуховими матеріалами. За понад 30 років роботи сапери виявили та знешкодили близько 107 тисяч мін і 470 тисяч інших вибухонебезпечних предметів.

Досягнення цього показника означає, що Хорватія виконала головну вимогу конвенції: заборону використання протипіхотних мін, знищення їхніх запасів та очищення території від вибухонебезпечних матеріалів.

