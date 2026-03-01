Хорватія офіційно оголосила країну вільною від мінної небезпеки через понад 30 років після війни
Хорватія офіційно звільнила всю свою територію від мінної небезпеки та виконала ключову умову Оттавська конвенція, повідомляє Croatia Week.
Після війни за незалежність 1991-1995 років велика частина країни залишалася забрудненою мінами та нерозірваними вибуховими матеріалами. За понад 30 років роботи сапери виявили та знешкодили близько 107 тисяч мін і 470 тисяч інших вибухонебезпечних предметів.
Досягнення цього показника означає, що Хорватія виконала головну вимогу конвенції: заборону використання протипіхотних мін, знищення їхніх запасів та очищення території від вибухонебезпечних матеріалів.
