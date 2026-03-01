  1. Відео
Ракетний удар Ірану по Бейт-Шемеш – 8 загиблих та понад 20 поранених

16:19, 1 березня 2026
У місті Бейт-Шемеш ракета Ірану влучила у житлові будівлі, триває евакуація постраждалих.
Фото: Clash Report
Внаслідок ракетного удару, завданого Іраном у місті Бейт-Шемеш, загинули восьмеро людей, ще понад 20 отримали поранення, серед них 10-річна дівчинка. Про це повідомляють Israel National News та The Jerusalem Post.

Медики надають допомогу постраждалим на місці події та евакуюють їх до лікарень. Начальник швидкої медичної допомоги Йосеф Лауфер повідомив, що після сигналу про удар по кількох будівлях з серйозними руйнуваннями на місце події направили численні машини швидкої допомоги та мобільні відділення інтенсивної терапії.

«Коли ми прибули, то побачили значні пошкодження та мешканців, яких врятували з будівлі. Ми надали медичну допомогу кільком постраждалим, зокрема 10-річній дівчинці у важкому стані, а також низці інших поранених із різним ступенем травм», — зазначив Лауфер. Бригади медиків залишаються на місці, щоб продовжувати надавати допомогу.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що пошуково-рятувальні сили Командування тилу разом із численними медичними бригадами та вертольотом евакуюють постраждалих із місця ураження. Командир Командування тилу прямує на місце події.

У пресслужбі ЦАХАЛу уточнили, що система раннього попередження спрацювала як заплановано. Обставини ракетного удару наразі перевіряються.

Відео: Clash Report

Нагадаємо,  28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про превентивний удар по Ірану.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив, що Штати також здійснюють масштабну операцію проти Ірану. Він додав, що завдання США полягає у забезпеченні безпеки громадян країни шляхом нейтралізації прямих загроз, які походять від іранського режиму.

Після цього Іран здійснив ракетний обстріл Ізраїлю. У центрі, на півночі Ізраїлю, у прибережному місті Хайфа, а також у Тель-Авіві лунають сирени.

Іран здійснив ракетні удари по країнах Близького Сходу, зокрема по Катару, Бахрейну, ОАЕ та Кувейту, де розміщені бази США.

МЗС радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Ірану.

Як повідомлялося, в Дубаї пролунали вибухи, а в районі острова Пальма Джумейра сталася масштабна пожежа поблизу готелю Fairmont The Palm. У місті працювали системи ППО, частину аеропортів було тимчасово закрито.

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок внаслідок авіаударів.

У свою чергу Іран підтвердив смерть Хаменеї і пообіцяв «найжорстокішу відповідь» в історії. На це президент США жорстко відреагував.

