Україна розпочала підготовку до створення національної системи Шенгенського управління

Державна прикордонна служба України повідомила, що відбулося установче засідання Міжвідомчої робочої групи з питань координації заходів у сфері Шенгенського управління. Групу очолює Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Створення системи Шенгенського управління є необхідною передумовою для повноцінної європейської інтеграції України. На виконання цього завдання, Міжвідомча робоча група координуватиме проведення скринінгу Шенгенського законодавства та розроблення Національної Шенгенської стратегії і Плану дій щодо Шенгенської угоди.

На засіданні наголошено на важливості побудови національної системи Шенгенського управління, що відповідатиме вимогам європейського законодавства.

У своєму виступі Олексій Сергєєв, заступник Міністра внутрішніх справ – заступник голови Міжвідомчої робочої групи, зазначив, що відповідно до настанов Європейської Комісії Шенгенське управління охоплює 11 сфер, які доповнюються системою моніторингу. Використовуючи досвід переговорного процесу, роботу на експертному рівні було вирішено організувати у чотирьох тимчасових робочих групах.

Інтеграція до Шенгенської зони базується на взаємній довірі між державами Шенгенської угоди й охоплює питання прикордонного контролю, візової політики, міграції, поліцейського та судового співробітництва. Розбудова системи Шенгенського управління вимагає впровадження масштабних ІТ-рішень та забезпечення надійного захисту даних.

Дорожня карта з питань верховенства права визначає Адміністрацію Держприкордонслужби головним виконавцем цього процесу. Водночас, його успішна реалізація залежить від взаємодії багатьох інституцій. До складу Міжвідомчої робочої групи увійшли представники 22 органів державної влади, Народні депутати України, представники міжнародних та громадських організацій.

«Адміністрацією Держприкордонслужби спільно з Міністерством внутрішніх справ України та європейськими партнерами опрацьовано Орієнтовний план щодо створення національної системи Шенгенського управління. Поетапний підхід дозволить Україні створити повноцінно діючу систему Шенгенського управління», – зазначив Вадим Ченчик, заступник голови Державної прикордонної служби України.

Національну Шенгенську стратегію і План дій щодо Шенгенської угоди заплановано розробити до 2027 року. У межах цього процесу Україна враховує досвід країн-членів ЄС та інших країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. Після затвердження вказаних документів розпочнеться практичний етап – гармонізація законодавства та зміни в інституційній структурі та процедурах.

За підсумками засідання затверджено персональний склад Міжвідомчої робочої групи, план її роботи на 2026 рік та Орієнтовний план щодо створення Національної системи Шенгенського управління.

