  1. В Україні

Як сплатити земельний податок через мобільний застосунок банку – пояснили в ДПС

15:25, 1 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Громадянам пояснили, як сплатити зобов’язання через мобільний застосунок банку або у касі.
Як сплатити земельний податок через мобільний застосунок банку – пояснили в ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України нагадала порядок сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку. Інструкції стосуються як оплати через мобільні банківські застосунки, так і через каси банківських установ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сплата через мобільний застосунок банку

Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку, необхідно:

  1. Відкрити застосунок та обрати розділ для сплати податків.
  2. Заповнити платіжну інструкцію, зазначивши:
  • власний податковий номер і прізвище, ім’я, по батькові (як правило, ці дані підтягуються автоматично);
  • найменування та код органу Казначейства, номер IBAN-рахунку — відповідно до інформації з податкового повідомлення-рішення щодо сплати земельного податку;
  • суму земельного податку — згідно з отриманим податковим повідомленням-рішенням;
  • призначення платежу:
  • код виду сплати — 101 (тризначне число);
  • додаткову інформацію — сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі із зазначенням податку та звітного періоду).

Після цього необхідно перевірити правильність усіх заповнених даних, зокрема власного податкового номера, та підтвердити платіж.

У податковій наголошують: якщо платіж здійснюється за іншу особу, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» потрібно вказати податковий номер і ПІБ громадянина, податкові зобов’язання якого сплачуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи не переглядали з 1996 року — уряд готує жорсткі зміни до КУпАП

Кабмін пропонує збільшити строки притягнення до відповідальності за фінансові правопорушення.

Нові вироки ВС щодо мобілізації, ВЛК та корупції в ЗСУ: дайджест військового права

Прокуратура викриває нові схеми ухилення від призову, а Верховний Суд демонструє дедалі суворішу позицію: релігійні переконання, чи формальне каяття більше не є автоматичними підставами для пом’якшення покарання.

У проєкті нового ЦК можуть повернути заборону на розлучення під час вагітності

У новій редакції Цивільного кодексу України можуть відновити норму, яка встановлює обмеження на розірвання шлюбу у період вагітності.

Межа між умисним вбивством та залишенням у небезпеці: позиція ВС

Як Верховний Суд визначає критерії відмежування умисного вбивства від залишення в небезпеці.

Парламент пропонує дозволити знищення оригіналів документів

В Україні можуть дозволити знищувати паперові архіви до закінчення терміну їх зберігання, якщо створено належну електронну копію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]