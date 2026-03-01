Як сплатити земельний податок через мобільний застосунок банку – пояснили в ДПС

Громадянам пояснили, як сплатити зобов’язання через мобільний застосунок банку або у касі.

Державна податкова служба України нагадала порядок сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку. Інструкції стосуються як оплати через мобільні банківські застосунки, так і через каси банківських установ.

Сплата через мобільний застосунок банку

Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку, необхідно:

Відкрити застосунок та обрати розділ для сплати податків. Заповнити платіжну інструкцію, зазначивши:

власний податковий номер і прізвище, ім’я, по батькові (як правило, ці дані підтягуються автоматично);

найменування та код органу Казначейства, номер IBAN-рахунку — відповідно до інформації з податкового повідомлення-рішення щодо сплати земельного податку;

суму земельного податку — згідно з отриманим податковим повідомленням-рішенням;

призначення платежу:

код виду сплати — 101 (тризначне число);

додаткову інформацію — сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі із зазначенням податку та звітного періоду).

Після цього необхідно перевірити правильність усіх заповнених даних, зокрема власного податкового номера, та підтвердити платіж.

У податковій наголошують: якщо платіж здійснюється за іншу особу, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» потрібно вказати податковий номер і ПІБ громадянина, податкові зобов’язання якого сплачуються.

