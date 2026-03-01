Як сплатити земельний податок через мобільний застосунок банку – пояснили в ДПС
Державна податкова служба України нагадала порядок сплати податкових зобов’язань з майнових податків, зокрема земельного податку. Інструкції стосуються як оплати через мобільні банківські застосунки, так і через каси банківських установ.
Сплата через мобільний застосунок банку
Щоб сплатити податкове зобов’язання через мобільний додаток банку, необхідно:
- Відкрити застосунок та обрати розділ для сплати податків.
- Заповнити платіжну інструкцію, зазначивши:
- власний податковий номер і прізвище, ім’я, по батькові (як правило, ці дані підтягуються автоматично);
- найменування та код органу Казначейства, номер IBAN-рахунку — відповідно до інформації з податкового повідомлення-рішення щодо сплати земельного податку;
- суму земельного податку — згідно з отриманим податковим повідомленням-рішенням;
- призначення платежу:
- код виду сплати — 101 (тризначне число);
- додаткову інформацію — сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР (короткий опис у довільній формі із зазначенням податку та звітного періоду).
Після цього необхідно перевірити правильність усіх заповнених даних, зокрема власного податкового номера, та підтвердити платіж.
У податковій наголошують: якщо платіж здійснюється за іншу особу, у реквізитах «Найменування фактичного платника» та «Код фактичного платника» потрібно вказати податковий номер і ПІБ громадянина, податкові зобов’язання якого сплачуються.
