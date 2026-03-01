Іран атакував Абу-Дабі – постраждало естонське посольство в ОАЕ

МЗС Естонії повідомляє, що співробітники дипмісії не постраждали.

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що в результаті масштабних атак Ірану на Абу-Дабі, столицю ОАЕ, постраждала будівля естонського посольства. Про це повідомляє ERR.

За останні 24 години бойові дії поширилися за межі Ірану: країна продовжила атаки балістичними ракетами та безпілотниками по кількох державах Перської затоки. На щастя, співробітники естонської дипмісії не постраждали.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав громадян зберігати спокій і залишатися у безпечних місцях. МЗС цілодобово надає допомогу естонцям за кордоном та підтримує контакти з іншими державами для організації евакуаційних рейсів у разі потреби.

Він також зазначив, що в Абу-Дабі було уражено комплекс висотних будівель, де розташоване посольство, і наголосив на необхідності стежити за місцевими новинами та дотримуватися вказівок влади.

Більшість країн Близького Сходу закрили повітряний простір і аеропорти, тому МЗС не може прогнозувати терміни їх відкриття або гарантувати виконання рейсів навіть у разі відновлення руху.

