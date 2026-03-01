Иран атаковал Абу-Даби – пострадало эстонское посольство в ОАЭ

МИД Эстонии сообщает, что сотрудники дипмиссии не пострадали.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что в результате масштабных атак Ирана на Абу-Даби, столицу ОАЭ, пострадало здание эстонского посольства. Об этом сообщает ERR.

За последние 24 часа боевые действия распространились за пределы Ирана: страна продолжила атаки баллистическими ракетами и беспилотниками по нескольким государствам Персидского залива. К счастью, сотрудники эстонской дипмиссии не пострадали.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал граждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. МИД круглосуточно оказывает помощь эстонцам за рубежом и поддерживает контакты с другими государствами для организации эвакуационных рейсов в случае необходимости.

Он также отметил, что в Абу-Даби был поражен комплекс высотных зданий, где расположено посольство, и подчеркнул необходимость следить за местными новостями и соблюдать указания властей.

Большинство стран Ближнего Востока закрыли воздушное пространство и аэропорты, поэтому МИД не может прогнозировать сроки их открытия или гарантировать выполнение рейсов даже в случае возобновления движения.

