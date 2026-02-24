  1. Публикации
  2. / Законодательство

Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств

12:00, 24 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Статус пострадавшего ребёнка смогут получить все, кто не достиг 18 лет, без необходимости доказывать конкретные обстоятельства влияния войны.
Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств
Фото: nsju.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15039 о внесении изменений в Закон Украины «Об охране детства». Документ предлагает изменить подход к определению детей, пострадавших в результате военных действий и вооружённых конфликтов, — фактически сделать этот статус универсальным.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Предлагается:

  • изложить абзац 12 статьи 1 в новой редакции и определить, что ребёнком, пострадавшим в результате военных действий и вооружённых конфликтов, является ребёнок, а также лицо, которое во время военных действий не достигло 18 лет;
  • изменить часть седьмую статьи 30-1 и предусмотреть, что статус предоставляется каждому ребёнку, а также лицу, которое во время военных действий не достигло совершеннолетия;
  • установить, что статус предоставляется органом опеки и попечительства по месту обращения или выявления.

Речь идёт о закреплении на законодательном уровне нормы, согласно которой все дети, проживавшие в условиях полномасштабной агрессии и военного положения, признаются пострадавшими — без необходимости доказывать индивидуальные обстоятельства.

Необходимость внесения изменений объясняется тем, что с начала полномасштабного вторжения российской федерации все дети в Украине испытывают негативное влияние войны независимо от региона проживания или факта перемещения.

В частности, авторы приводят данные UNICEF:

  • более трети детей испытали прямое или косвенное влияние войны;
  • 73 % сообщают о чувстве опасности;
  • 54 % — о частых переживаниях грусти или беспомощности;
  • фиксируются высокие уровни тревожности, депрессивных симптомов и посттравматического стресса.

Также отмечается, что даже без нахождения вблизи линии фронта сигналы воздушной тревоги, прерывание учебного процесса и постоянная неопределённость являются психотравмирующими факторами.

Авторы законопроекта исходят из того, что война — это не только зона боевых действий, а повседневная реальность для всех детей в Украине.

Поэтому определение «ребёнка, пострадавшего в результате войны» должно учитывать не только физические травмы, но и широкий спектр психологических, социальных и образовательных последствий, которые война оказывает на жизнь детей по всей стране. Такой подход соответствует современным исследованиям в сфере детского развития и психического здоровья и будет способствовать более справедливой социальной защите молодого поколения Украины.

В чём проблема действующей модели

На данный момент статья 30-1 Закона «Об охране детства» не определяет на уровне закона конкретный круг детей, признаваемых пострадавшими. Эти вопросы регулируются подзаконными актами. По словам инициаторов, на практике это привело к установлению ограниченного перечня оснований для предоставления статуса, что сужает круг детей, которые могут получить соответствующую защиту, и создаёт неравенство в зависимости от формальных критериев.

В связи с этим возникла необходимость законодательно определить, что все дети, не достигшие 18 лет с начала полномасштабной вооружённой агрессии и в период действия военного положения, признаются пострадавшими в результате военных действий и вооружённых конфликтов.

Законопроект разработан с целью обеспечения единого недискриминационного подхода к признанию детей пострадавшими в результате военных действий и вооружённых конфликтов. Ожидается, что законопроект создаст правовую основу для формирования государственной политики защиты детей в условиях военного положения и послевоенного восстановления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект дети война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Всех детей до 18 лет предлагают признавать пострадавшими от войны независимо от обстоятельств

Статус пострадавшего ребёнка смогут получить все, кто не достиг 18 лет, без необходимости доказывать конкретные обстоятельства влияния войны.

Смена пола и воинский учет: как суд в Харькове определил подход к статусу военнообязанных

Сформированная судом правовая позиция может повлиять на дальнейшую практику применения законодательства.

В Украине внедрят единые правила допуска строительных материалов на рынок

Стартовала имплементация нового Регламента ЕС 2024/3110 для строительных материалов.

Что означает добросовестность в проекте ГК и не станет ли она инструментом давления

В проекте обновлённого Гражданского кодекса Украины появляется новая правовая категория — добросовестность.

ЕСПЧ решит, могут ли штрафы за процедурные нарушения превышать стоимость активов предприятия

Страсбург принял к рассмотрению запрос ВС о пропорциональности налоговых санкций, который может изменить баланс между государством и налогоплательщиком.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]