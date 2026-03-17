Юлия Свириденко сообщила об итогах отопительного сезона в условиях атак и координации с МВД

Свириденко сообщила, что во время отопительного сезона в условиях постоянных атак на энергетику ежедневно к ликвидации последствий обстрелов энергообъектов привлекали около 8 тысяч спасателей ГСЧС.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела рабочую встречу с Министром внутренних дел Игорем Клименко.

По ее словам, во время встречи они подвели итоги прохождения отопительного сезона в условиях постоянных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Свириденко отметила, что работники системы МВД, в частности ГСЧС, сыграли важную роль в ликвидации последствий обстрелов.

Также она отметила, что в общей сложности для ликвидации последствий вражеских атак на энергообъекты по всей Украине ежедневно было задействовано около 8 тысяч спасателей ГСЧС — в частности верхолазы, водолазы, саперы, специалисты вновь энергетических и инженерных отрядов, а также психологи.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее участие МВД и использование полученного опыта для подготовки к следующим отопительным сезонам и реализации комплексных планов устойчивости регионов и городов.

